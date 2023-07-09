بلومبرج: بنك «CIB» يحصل على قروض بقيمة ربع مليار دولار من «التمويل الدولية»

حصل البنك التجاري الدولي«CIB»، أكبر بنك خاص في مصر ، على قروض بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لدعم رأسماله وتمويل المشروعات الخضراء، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت هبة عبد اللطيف ، رئيس المؤسسات المالية في البنك ، إن القرض الأول هو تسهيل من الدرجة الثانية مدته 10 سنوات بقيمة 150 مليون دولار، ويهدف إلى توفير دعم رأسمالي لخطط النمو المستدام للبنك.

كما وقع البنك على قرض بقيمة 100 مليون دولار لمدة 7 سنوات لتمويل عدد من المشروعات الصديقة للبيئة التي تشمل معالجة المياه والمباني الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة ، فضلاً عن مشاريع الزراعة المستدامة.

وأضافت عبد اللطيف : «البنك يجري مناقشات مع مؤسسات مالية تنموية أخرى، لجمع تمويل أخضر إضافي هذا العام، لدعم عملائنا في مسار انتقالهم».

وأشارت إلى أن «قروض مؤسسة التمويل الدولية هي اعتراف بالتركيز الاستباقي للبنك التجاري الدولي على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك على وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تقودها النساء إلى التمويل الذي سيساعدها في توسيع مثل هذه الأنشطة.