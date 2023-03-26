بلومبرج: الميزانيات القوية تبدد مخاوف اضطراب البنوك اليابانية

كشف تقرير لوكالة بلومبرج عن أن الميزانيات القوية التي تتسم بها البنوك اليابانية بجانب عوامل أخرى تسهم في تبديد مخاوف اضطرابها في أعقاب انهيار ثلاثة بنوك أميركية والاستحواذ الطارئ على مجموعة “كريدي سويس” المصرفية.

كانت أسهم بنوك اليابان من بين الأكثر تضرراً في آسيا منذ اندلاع الأزمة هذا الشهر. وتلقت البنوك الأصغر، التي دخلت مندفعةً سوق سندات الخزانة الأميركية في السنوات القليلة الماضية، كبرى الضربات بسبب القلق من أنها قد تواجه ذلك النوع من الخسائر في حيازات السندات الذي ساهم في انهيار “سيليكون فالي بنك”.

ومع ذلك، سارعت الهيئات التنظيمية وقادة الصناعة إلى القول إن النظام المالي الياباني سليم، بينما كان المحللون منشغلين بطمأنة مستثمري البنوك القلقين. فيما يلي أربعة أسباب توضح لماذا كانت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية في اليابان، في الغالب، مبالغاً فيها:

1) ميزانيات قوية

صحيح أن البنوك اليابانية تتكبد خسائر ورقية كبيرة في السندات الأجنبية بما في ذلك سندات الخزانة، إذ حازتها بكميات كبيرة بعد أن تسبب التيسير النقدي الهائل على مدى سنوات في انخفاض العوائد في الداخل. وأخذ رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة ووتيرة سريعة، منذ بداية العام الماضي، البنوك الإقليمية على حين غرة، وتسبب في انخفاض قيمة سندات الخزانة.

بلغت الخسائر غير المحققة للبنوك الإقليمية المدرجة وحدها من السندات الأجنبية والأوراق المالية الأخرى 1.4 تريليون ين (10.7 مليار دولار) حتى ديسمبر، وفقاً لشركة “إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز” (SMBC Nikko Securities)

لكن على عكس “سيليكون فالي بنك”، تميل البنوك اليابانية إلى حيازة السندات الأجنبية باعتبارها متاحة للبيع، بدلاً من الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. وهذا يعني أنها محجوزة بالقيمة السوقية، على عكس القيمة الاسمية، وبالنسبة للبنوك الكبرى وبعض المصارف الإقليمية التي لديها عمليات خارجية، فإن أي خسائر غير محققة تنعكس في نسب رأس المال بدلاً من بيان الدخل.

لا تحتاج البنوك الصغيرة إلى مراعاة خسائر التقييم على الأوراق المالية المتاحة للبيع، لكن ماساهيكو ساتو، المحلل في “إس إم بي سي نيكو”، يُقدر أن التأثير على نسب رأس المال لا يبلغ سوى 2% تقريبا على الأكثر، حتى بالنسبة للبنوك التي تعاني من خسائر كبيرة غير محققة في السندات الأجنبية وسندات الين. لذلك كتب “ساتو” في مذكرة يوم 20 مارس إنه “لا يعتقد بأن الخسائر المحتملة لها تداعيات على النظام بأكمله”.

علاوة على ذلك، فإن البنوك قادرة على تعويض خسائرها الورقية من السندات الأجنبية بمكاسب أكبر في الأسهم المحلية. ويقدر “ساتو” أن البنوك الإقليمية جنت مكاسب غير محققة تقدر بـ0.9 تريليون ين في أوراقها المالية بشكل عام في ديسمبر.

ومما يعكس مكانتها القوية، بلغ متوسط نسبة رأس المال لدى البنوك اليابانية النشطة محلياً 9.72% حتى 30 سبتمبر، وفقاً لوكالة الخدمات المالية. وكان لدى البنوك الإقليمية النشطة دولياً نسبة رأس مال من المستوى الأول للأسهم العادية 11.96%.

2) الودائع اللزجة

نشأت مشكلات “سيليكون فالي بنك” من سحب عملائه من الشركات الناشئة ودائع بمليارات الدولارات على نحو مفاجئ، مما أجبره على بيع السندات في محفظته بخسارة. لكن البنوك الإقليمية اليابانية لديها قاعدة ودائع أكثر اختلافاً وتنوعاً تتكون من أسر عادية وشركات صغيرة، ومن غير المرجح أن تسحب كل مدخراتها مرة واحدة.

قال مايكل مقداد، المحلل في “مورنينغ ستار” في طوكيو: “اليابان هي آخر مكان تتوقع أن يكون فيه تهاتف على البنوك لسحب الودائع”، مضيفاً أنه حتى إذا انخفضت أسعار أسهم البنوك وفقد بعض العملاء الثقة، فإن المصارف اليابانية لديها وفرة في السيولة.

3) تمويل السندات

أثار قرار السلطات السويسرية شطب أكثر سندات “كريدي سويس” احتواء على المخاطر، مخاوف من أن البنوك ستجد صعوبة في إصدارها في المستقبل، أو أن القيام بذلك سيكون مكلفاً للغاية، مما يؤدي إلى اختناق مصدر تمويل مهم.

بدأت البنوك الكبرى في اليابان، شأنها شأن نظرائها في أوروبا، إصدار ما يسمى بسندات المستوى الأول الإضافية بعد الأزمة المالية العالمية كجزء من القواعد لضمان أن الدائنين، وليس دافعي الضرائب، هم من سيتحملون العواقب إذا انهار بنك ما. لكن من غير المرجح أن تواجه البنوك اليابانية ضغوطاً على تمويل سنداتها الإضافية من المستوى الأول لعدة أسباب، وفقاً للمحللين.

أولاً لأن المشترين الرئيسيين لسنداتها هم مستثمرون مؤسساتيون ومحليون، ومن المرجح أن يستمروا في شرائها حتى لو كانت منخفضة العوائد، بحسب ما يرى “مقداد”. وتصدر البنوك اليابانية حتى الآن سندات إضافية من المستوى الأول بالين فقط.

على الرغم من التقلبات العالمية، بلغت أسعار سندات المستوى الأول الإضافية المقومة بالين للبنوك اليابانية 98.2 ين في المتوسط هذا الأسبوع، وفقاً لبيانات “بلومبرج”. وعلى النقيض من ذلك، يجري تداول السندات الدولارية للبنوك الآسيوية خارج اليابان بنحو 92 سنتاً للدولار في المتوسط، بحسب البيانات.

ومما يمنحها هامشاً للمناورة وفرصةً لالتقاط الأنفاس أيضاً، لن تضطر أكبر البنوك اليابانية إلى استرداد سندات المستوى الأول الإضافية أو استدعائها قبل ديسمبر، وفقاً لمحللي “بلومبرج إنتيليجنس” ومن بينهم بري دي سيلفا.

قالت ناتسومو تسوجينو، المحللة الكبيرة في “ميتسوبيشي يو إف جيه مورجان ستانلي سيكيوريتيز” (Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities) إن البنوك اليابانية لديها رأس مال كاف لتجنب إعادة التمويل.

4) الوصول إلى الدولار

أحد المخاوف الدائمة للهيئات التنظيمية اليابانية هو ضعف البنوك أمام تشديد شروط التمويل بالدولار. فالبنوك الكبيرة على وجه الخصوص تتوسع في الخارج، وتمنح قروضاً كبيرة بالدولار، مما يعرضها للخطر في الأوقات التي تصبح فيها العملة أكثر تكلفة.

ومع ذلك، لم تظهر علامات تُذكر على مواجهة البنوك اليابانية نقصاً في التمويل بالدولار خلال الاضطرابات التي أحدثها انهيار “سيليكون فالي بنك”، حتى بعد أن عززت البنوك المركزية العالمية من ترتيبات مقايضة الدولار في نهاية الأسبوع الماضي.

لم يتلق بنك اليابان حتى يوم الخميس أي عطاءات لعملية التمويل بالدولار منذ الإجراء المنسق. يُقارن ذلك بمبلغ 50 مليار دولار استفادت منها البنوك في 21 أكتوبر 2008، في ذروة الأزمة المالية العالمية، وفقاً لأرقام بنك اليابان. وجاءت أحدث زيادة في الطلب خلال المرحلة المبكرة من جائحة كورونا.

صرخة تحذير

كانت الاضطرابات التي تعصف بالصناعة المصرفية في الآونة الأخيرة بمثابة تذكير للبنوك اليابانية- ومستثمريها- بأن أسعار الفائدة المرتفعة لها جانبها السلبي. ولطالما أبدت البنوك اليابانية أسفها إزاء سياسة البنك المركزي المتعلقة بإبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر، الأمر الذي أدى إلى سحق ربحية الإقراض.

وقفزت أسهم البنوك اليابانية في ديسمبر عندما خفف بنك اليابان سقف عوائد السندات، ولكن إذا ألغى البنك المركزي التحكم في منحنى العائد تماماً، فإن الخطر يكمن في أن أسعار السندات الحكومية اليابانية ستنخفض بشدة، ما يؤدي إلى خسائر في حيازات البنوك البالغة 84 تريليون ين من الديون المحلية.

قال “مقداد”: “الأمر لا يتعلق بالسندات الدولارية، وإنما بسندات الحكومة اليابانية في حقيقة الأمر. فكل بنك يحوز سندات حكومية ضخمة”.

وأضاف: “إذا انتهى كل هذا لاحقاً، وأصبح الجميع متفائلاً مرة أخرى بشأن ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية وهو أمر رائع بالنسبة للبنوك، فلتتذكروا هذه المشكلة”.