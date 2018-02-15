بلومبرج: المنتجات فى القاهرة أرخص والأسهم أغلى من دبى

خالد بدر الدينيتفق الزائرون لمدينتى القاهرة ودبى على أن شراء المنتجات والسلع من البائعين فى شوارع العاصمة المصرية أكبر عاصمة مزدحمة بالسكان فى منطقة الشرق الأوسط، أرخص بكثير من مثيلتها فى إمارة دبى صاحبة أكبر مركز بيزنس فى المنطقة.ولكن أسهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية أغلى بكثير من الشركا

خالد بدر الدين

يتفق الزائرون لمدينتى القاهرة ودبى على أن شراء المنتجات والسلع من البائعين فى شوارع العاصمة المصرية أكبر عاصمة مزدحمة بالسكان فى منطقة الشرق الأوسط، أرخص بكثير من مثيلتها فى إمارة دبى صاحبة أكبر مركز بيزنس فى المنطقة.

ولكن أسهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية أغلى بكثير من الشركات المدرجة فى سوق مال دبى بعد انتعاش المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 بأكثر من 20% خلال الـ 12 شهرا الماضية، بينما هبط مؤشر بورصة دبى DFM بأكثر من 8.7% خلال نفس الفترة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الأسهم المصرية انتعشت منذ تعويم الجنيه مقابل الدولار مما ساعد على تعزيز EGX 30 ليحقق أفضل أداء فى الشرق الأوسط، ولكن أسهم الشركات فى إمارة دبى تراجعت بسبب هبوط أسعار البترول وضعف الدولار مقابل الدرهم الإماراتى وعدم وجود حوافز إيجابية تؤثر على الأسهم.