بلومبرج: الملك سلمان باقٍ على العرش

خالد بدر الدين ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن مصدرًا مسئولا بالحكومة السعودية أعلن عن عدم نية الملك سلمان بن عبد العزيز التخلى عن العرش لصالح ابنه ليحسم الجدل بعد تزايد التكهنات التى تؤكد أن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان سيصعد على العرش فى وقت قريب جدًا. ورد المصدر الحكومى على أسئلة مكتوبة بخصو



خالد بدر الدين

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن مصدرًا مسئولا بالحكومة السعودية أعلن عن عدم نية الملك سلمان بن عبد العزيز التخلى عن العرش لصالح ابنه ليحسم الجدل بعد تزايد التكهنات التى تؤكد أن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان سيصعد على العرش فى وقت قريب جدًا.

ورد المصدر الحكومى على أسئلة مكتوبة بخصوص تنازل الملك عن العرش لابنه بأنه ليس هناك أى احتمال مهما كان بإمكانية حدوث ذلك لأن ملوك السعودية يبقون عادة فى السلطة حتى عندما يمنعهم المرض من ممارسة مهامم الملكية، لا سيما أن الملك فهد مثلا الذى ظل في الحكم حتى وفاته عام 2005 رغم اعتلال صحته بشدة طوال سنواته الأخيرة.

وأوضحت بلومبرج أن التخلى عن العرش أمر مستحيل التفكير فيه لأن الملك سلمان الذى يبلغ من العمر 81 عاما يتمتع بلياقة بدنية وعقلية وصحية كاملة لا تجعله يفكر فى ترك السلطة وأن هؤلاء الذين يعتقدون عكس ذلك لا يفهمون العادات والتقاليد الملكية السائدة فى السعودية.

واستطاع الملك سلمان تنحية الأمراء الكبار جانبا وترقية ابنه فى يونيو الماضى ليصبح وليا للعهد برغم أن عمره ما زال 32 عاما بدلا من الأمير متعب الذى أعفاه الأمير محمد بن سلمان أيضًا من منصبه كرئيس للحرس الوطنى الأسبوع الماضى واحتجزه والعديد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال قيد الاعتقال بتهم تتعلق بالفساد، ما أدى إلى ظهور التكهنات بأنه على وشك أن يصبح الملك المرتقب قريبا.

ويرى جراهام جريفيث المحلل السياسى بشركة كنترول ريسكس، للاستشارات السياسية، أن الحكومة السعودية ستجد صعوبة فى إنكار هذه التكهنات لأنه لا يتوقع أحد من الحكومة أن يعترف بأن هناك إمكانية تخلى الملك عن العرش قبل أن يحدث ذلك فعلا.

ولفت إلى وجود موقف سابق عندما تخلى العاهل السعودى الملك سعود بن فيصل عن العرش لشقيقه ووريثه الأمير فيصل فى منتصف الستينيات بعد ضغوط من أعضاء الأسرة الحاكمة.

وأعلنت وكالة يوروإشيا جروب فى سبتمبر الماضى، عن وضع خطط نهائية لنقل السلطة والسماح للملك بالإشراف على العملية الانتقالية ومنع أى وجود انشقاق من بقية الأعضاء الأقوياء فى الأسرة الحاكمة، موضحة أن الأمير محمد بن سلمان يسيطر الآن على معظم السلطات فى الحكومة السعودية ومنها وزارات الدفاع والبترول والاقتصاد.



وإذا كانت كل البوادر تشير حاليا إلى أن عملية ارتقاء الأمير محمد عرش السعودية تسير بانتظام وستتحقق فى غضون سنوات قليلة، إلا أن السخط على برنامج الإصلاح الداخلى الذى يهيمن عليه ولى العهد و مبادرات السياسة الخارجية ستزيد من استعداد الأسرة الحاكمة لمواجهته وتحدى سلطاته كما يقول جراهام جريفيث.