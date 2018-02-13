بلومبرج : القوات الأمريكية قتلت عشرات الروس في سوريا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن قتلت القوات الأمريكية العشرات من الجنود المرتزقة الروس في سوريا، خلال الأسبوع الماضي، في أكبر اشتباك مسلح بين العدوّين السابقين منذ نهاية الحرب الباردة، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصدر رسمي أمريكي و3 مصادر…

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





قتلت القوات الأمريكية العشرات من الجنود المرتزقة الروس في سوريا، خلال الأسبوع الماضي، في أكبر اشتباك مسلح بين العدوّين السابقين منذ نهاية الحرب الباردة، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصدر رسمي أمريكي و3 مصادر روسية على صلة بالأمر.

وبحسب بلومبرج، هاجم أكثر من 200 جندي متقاعد معظمهم روس ويعملون إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد، قاعدة أمريكية في منطقة دير الزور السورية مخصصة بشكل رئيسي للقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، لكن الهجوم فشل وفقًا لمصدرين روسيين، فيما قال المصدر الأمريكي إن الهجوم الفاشل أسفر عن مقتل 100 شخص، فضلًا عن 200 إلى 300 مصاب.

وكان جيم ماتيس قد وصف هجومًا نفّذه المئات من أفراد قوات مُوالية للأسد، على “قوات سوريا الديمقراطية” بدير الزور الغنية بالنفط، الأسبوع الماضي، بأنه “محيِّر” ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل، فيما نفى الجيش الروسي أي علاقة له بالهجوم وقبلت الولايات المتحدة هذا الادعاء.

ويزيد الهجوم من تعقيدات المشهد في سوريا، والذي بدأ انتفاضة شعبية على النظام الحاكم قبل أن يتحول إلى حروب بالوكالة انخرط فيها إسلاميون متشددون وأكراد وقوى إقليمية، مثل إيران وتركيا، وحاليًّا إسرائيل.

من جهته رفض ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعليق على تقارير وقوع ضحايا روس، وقال إن الكرملين لا يعلق سوى على البيانات الرسمية من جيوش الدول.

وقال فلاديمير فرولوف، الدبلوماسي الروسي السابق، إن ما حدث “فضيحة كبيرة وقد يتسبب في أزمة دولية”.

ورجّحت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الروسية أن تكون منظمة “فاجنر”، وهي منظمة مرتزقة غامضة يُعتقد أن روسيا أسستها للرد على قوات المرتزقة الأمريكية “بلاك ووتر” كانت وراء الهجوم بعد اتفاقها مع الأسد أو حلفائه لحماية حقول النفط السورية، مقابل الحصول على امتيازات فيها.

وفي حين لم تشر وزارة الدفاع الروسية إلى مرتزقة في بيانها، قالت إن 25 مقاتلًا سوريًّا أصيبوا في الهجوم، دون مزيد من التفاصيل، واتهمت الولايات المتحدة باستخدام “وجودها غير الشرعي” في سوريا ذريعة للاستيلاء على الأصول الاقتصادية للبلاد.