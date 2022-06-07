بلومبرج: العقوبات الغربية تهوي بمبيعات السيارات الروسية الجديدة 84% خلال مايو

تراجعت مبيعات السيارات الروسية الجديدة بنسبة 84 % في مايو المنصرم، حيث أدت العقوبات والعزلة الدولية إلى توقف صناعة كانت في يوم من الأيام واجهة للاستثمارات الأجنبية، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وتم بيع أقل من 25000 سيارة الشهر الماضي، حسبما ذكرت رابطة الأعمال الأوروبية (AEB) في بيان، وهو أدنى مستوى منذ العام 2006 على الأقل وأقل من عُشر المستويات الشهرية التي شوهدت في أشهر الذروة في الماضي.

وأثار غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في الـ 24 من فبراير الماضي موجة من العقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بالإضافة إلى انقطاع الإمدادات من مجموعة أوسع من البلدان.

وأثرت العزلة بشكل خاص على قطاع السيارات الذي يهيمن عليه الأجانب، مع تفاقم هجرة المنتجين في الخارج بسبب اعتماد الصناعة الشديد على المكونات المستوردة.

وقال أزات تيميرخانوف من شركة Avtostat: ” الاستشارية: “لم يقم عدد قليل من الموردين ببيع جميع مخزوناتهم، لذلك هذا هو ما يتم بيعه”.

وأوضح تيميرخانوف: “لكن تلك المخزونات تنفد بسرعة.”

وقال إن اثنين فقط من أكثر من 20 مصنعا للسيارات في روسيا يعملان الآن، أحدهما مملوك محليًا بالإضافة إلى مصنع صيني.

وأوقف معظم المنتجين الأوروبيين والآسيويين شحنات السيارات، في حين واجهت حتى الشركات من الدول التي لم تنضم إلى العقوبات مشاكل لوجستية.

وفي هذا الصدد قال تيميرخانوف: “هناك بحث جاري عن موردين بديلين – عادة من الصينيين”، لكن لا يوجد يقين حتى الآن على أنها ستنجح.

وقد استحوذت الحكومة الروسية على بعض المصانع الكبرى من الشركات الأجنبية التي غادرت، بما في ذلك مصنع Moskvich السابق في موسكو الذي كانت تديره شركة رينو.

وقد أعلنت الحكومة الروسية بالفعل عن خطط لبيع نماذج مجردة بدون تقنيات أمان وانبعاثات مستوردة.

و قال جورجي أوستابكوفيتش، المتخصص في القطاع في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو: “صناعة السيارات لدينا تعتمد على المكونات الأجنبية”.

وأوضح أوستابكوفيتش: “لم يكن هناك عمليا مصانع لا تعمل على منصات أجنبية. كانت روسيا مجرد خط تجميع”.

وتابع: “نحن نواجه البدائية وسوف نتخلف عن بقية العالم بعقد من الزمان”.