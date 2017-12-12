بلومبرج: السعودية سترفع أسعار البنزين بنسبة 80% مطلع 2018

وتصرف دعما نقديا شهريا للمتضررين من التقشف إعداد – عبدالغفور أحمد محسن تعتزم الحكومة السعودية رفع أسعار البنزين بنسبة 80% مطلع يناير المقبل، بالإضافة إلى تحرير سعر وقود الطائرات دفعة واحدة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصدر وثيق الصلة بالملف. وأضاف المصدر أن أسع

وتصرف دعما نقديا شهريا للمتضررين من التقشف



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



تعتزم الحكومة السعودية رفع أسعار البنزين بنسبة 80% مطلع يناير المقبل، بالإضافة إلى تحرير سعر وقود الطائرات دفعة واحدة، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصدر وثيق الصلة بالملف.



وأضاف المصدر أن أسعار الوقود مثل البنزين والديزل والكيروسين والوقود الثقيل ستشهد زيادات تدريجية خلال الأعوام القادمة.

وكانت المملكة قد أقرت خفضا لدعم الوقود في ديسمبر 2015 بعد أعوام من النقاش حول الأمر.



وقال مسئولون في وقت سابق إن السعودية تعتزم إلغاء الدعم بشكل كامل بحلول عام 2020.