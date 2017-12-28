اقتصاد وأسواق

بلومبرج: السعودية أفرجت عن أميرين بعد تحقيقات متعلقة بالفساد

عبدالغفور أحمد محسنأفرجت السلطات السعودية عن اثنين من أبناء الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز، بعد التحقيق معهما في إطار تحقيقات مكافحة الفساد التي بدأتها المملكة منذ أشهر وتضمنت اعتقال أمراء ورجال أعمال ومسئولين سابقينجاء ذلك وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر عقب تعبير إحدى الأميرات عن فرحتها بال
28 ديسمبر، 2017 28 ديسمبر، 2017

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عبدالغفور أحمد محسن

أفرجت السلطات السعودية عن اثنين من أبناء الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز، بعد التحقيق معهما في إطار تحقيقات مكافحة الفساد التي بدأتها المملكة منذ أشهر وتضمنت اعتقال أمراء ورجال أعمال ومسئولين سابقين

جاء ذلك وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر عقب تعبير إحدى الأميرات عن فرحتها بالإفراج عنهما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

 وبحسب المصدر، أفرجت السعودية عن الأمير مشعل بن عبدالله أمير مكة السابق، والأمير فيصل بن عبدالله، وغادرا فندق الريتز كارلتون في الرياض.

ونشرت الأميرة نوف بنت عبدالله بنت محمد بن سعود صورا للأميرين على حسابه الرسمي بتويتر، وأكدت أنه جرى الإفراج عنهما في معرض ردها على تعليقات المهنئين.

والأميرة نوف هي إحدى قريبات الملك الراحل.

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