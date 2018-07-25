بلومبرج: الجفاف في أوروبا سيرفع تكاليف استيراد القمح على مصر

خالد بدر الدينتتوقع وكالة بلومبرج الأمريكية أن تتحمل مصر أكبر مستوردة للقمح فى العالم تكاليف قمح مرتفعة خلال الفترة القادمة، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2015، بسبب الجفاف الذى ضرب العديد من دول العالم، ولاسيما الدول المنتجة للقمح ومنها روسيا ودول بحر البلطيق وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول أورو

خالد بدر الدين

تتوقع وكالة بلومبرج الأمريكية أن تتحمل مصر أكبر مستوردة للقمح فى العالم تكاليف قمح مرتفعة خلال الفترة القادمة، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2015، بسبب الجفاف الذى ضرب العديد من دول العالم، ولاسيما الدول المنتجة للقمح ومنها روسيا ودول بحر البلطيق وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول أوروبا.

ومن المتوقع أن تنخفض محاصيل القمح فى فرنسا وألمانيا ودول بحر البلطيق هذا العام بينما سيهبط إنتاج روسيا إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات، وارتفعت أسعار القمح الفرنسى تسليم ديسمبر المقبل إلى حوالى 236 دولار للطن لتقترب من أعلى مستوى فى تاريخها، كما قفز مؤشر الأسعار الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو الأمريكية بحوالى 20% هذا العام بسبب توقعات هبوط الإنتاج نتيجة الجفاف.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر اشترت هذا الأسبوع 420 ألف طن من القمح في مناقصة دولية منها 240 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الروماني و60 ألف طن من القمح الأوكراني بمتوسط سعر بلغ 235.65 دولار للطن وبزيادة أكثر من 15 دولار عن المناقصة السابقة التى دفعت فيها 220.5 دولار للطن عندما اشترت 175 ألف طن قمح روسى يوم 10 الشهر الجارى.

وتتوقع شركة ترونك لأبحاث الأسواق المالية بمدينة جنيف السويسرية ارتفاع أسعار القمح بقية شهور هذا العام إلى حوالى 230 للطن بزيادة 10 دولارات عن متوسط الأسعار السابقة، ولكنها لا ترى أى مشاكل تتعلق بالمعروض العالمى من القمح بفضل الفائض الذى تحظى به روسيا التى ستظل أكبر مورد للقمح لمصر.

وذكرت وكالة رويترز إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عقدت مناقصة يوم الاثنين الماضى، وانتهت الثلاثاء لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من سبتمبر القادم، ويجب أن تكون الأسعار على أساس التسليم على السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

وقالت الهيئة إنها في مناقصتها السابقة في العاشر من يوليو الجارى اشترت 175 طنا من القمح الروسي بسعر بلغ ا 220.5 دولار للطن للشحن في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس المقبل.