بلومبرج: البنوك المركزية العالمية تسرع وتيرة استخدامها لليوان الصيني

تسارعت وتيرة استخدام اليوان الصيني في خطوط مبادلة العملات الأجنبية بشكل قوي خلال الشهور الـ3 الأولى من العام الحالي، في إشارة إلى المكانة المتنامية لليوان، حسبما ذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.

ونقلت بلومبرج عن بيانات للبنك المركزي الصيني، أن الرصيد القائم لجميع مقايضات العملات الأجنبية بلغ 109 مليارات يوان (15.6 مليار دولار) بنهاية شهر مارس الماضي.

ويعتبر هذا المستوى أكثر بنحو 20 مليار يوان من المسجل بنهاية عام 2022، وهي ثاني أكبر وتيرة صعود فصلي على الإطلاق.

وجاءت الزيادة مع سعي المزيد من الدول لتسوية التجارة مع الصين باستخدام العملات المحلية، في إطار اتجاه لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي والتغلب على المشاكل الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة وصعود عبء الديون.