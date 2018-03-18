بلومبرج: البنوك الصينية تمول 85 % من تكلفة ناطحات سحاب العاصمة الإدارية الجديدة

إعداد - خالد بدر الدينأعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن البنوك الصينية ستقدم 85 % من تمويل بناء ناطحات سحاب بقيمة 3 مليارات دولار،بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى يشرف على إنشائها شركة تشاينا ستيت كونستراكشن إينجينيرنج الصينية CSCEC.وقال تزاو كيانج، العضو المنتدب لفرع الأخيرة بمصر،خلال مقابلة

إعداد – خالد بدر الدين



أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن البنوك الصينية ستقدم 85 % من تمويل بناء ناطحات سحاب بقيمة 3 مليارات دولار،بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى يشرف على إنشائها شركة تشاينا ستيت كونستراكشن إينجينيرنج الصينية CSCEC.

وقال تزاو كيانج، العضو المنتدب لفرع الأخيرة بمصر،خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، إن وزارة الإسكان المصرية ستكون مسئولة عن تمويل النسبة الباقية.

وأعلن أن شركته تتفاوض مع عدة شركات مقاولات محلية مصرية، لكنه لم يقدم مزيد من التفاصيل،موضحا أن حى رجال الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم 20 ناطحة سحاب وبرج بارتفاع 385 مترا، من المتوقع أن تصبح الأعلى فى قارة أفريقيا.

وأكد خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، أن البنوك الصينية ستمنح مصر فترة سماح تمتد 36 إلى 42 شهرا، حتى يتم اكتمال البناء، قبل أن بدء سداد القرض الذى يبلغ أجله 10 سنوات، غير أن شروطه ما زالت محل تفاوض، ومن المتوقع أن يكون بسعر فائدة 2 – 3 %، كما أن النسبة التى ستتحملها الوزارة يدعمها ضمان من مدفوعات سيادية.

ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة،واحداً ضمن سلسلة تغيرات هائلة تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها، بهدف إنعاش الاقتصاد الذى اعتراه التعثر منذ ثورة 25 يناير 2011 .



ودشن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأحد، أعمال بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، بحضور وزير الإسكان مصطفى مدبولي، والسفير الصيني في مصر.