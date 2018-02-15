بلومبرج : البنك الأهلي المصري يسعى لاقتراض نصف مليار دولار

نائب رئيس البنك: "أمّنّا بالفعل" تمويلات بمليار دولار.. وحصلنا على موافقة "المركزي" لافتتاح أول فرع بالسعودية إعداد– عبد الغفور أحمد محسنيسعى البنك الأهلي المصري لاقتراض نصف مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ستضاف إلى تمويلات أخرى بقيمة 1 مليار دولار "تم تأمينها بالفعل"، وفقًا

نائب رئيس البنك: “أمّنّا بالفعل” تمويلات بمليار دولار.. وحصلنا على موافقة “المركزي” لافتتاح أول فرع بالسعودية





إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

يسعى البنك الأهلي المصري لاقتراض نصف مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ستضاف إلى تمويلات أخرى بقيمة 1 مليار دولار “تم تأمينها بالفعل”، وفقًا لما أكده يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، في تصريحات، لوكالة “بلومبرج”، مضيفًا أن البنك في مفاوضات مع مؤسسات دولية للحصول على جزء من القرض المستهدف.

كانت “المال” قد كشفت، في تقرير نُشر نهاية يناير الماضي، أن البنك حصل على موافقة تحالف مصرفي عالمي بقيادة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، لاقتراض نحو 750 مليون دولار تتضمن زيادة تمويل حصل عليه البنك قبل 3 سنوات بقيمة 390 مليون دولار ويستحق سداده منتصف العام الحالي، ونقل التقرير عن مصادر في البنك توقعه توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على تمويل آخر تتراوح قيمته بين 500 و750 مليون يورو خلال النصف الأول من 2018.

وقالت بلومبرج إن القرض المستهدف يأتي في إطار سعي البنك لتخفيض تكلفة التمويلات التي يحصل عليها وزيادة سيولته الدولارية.

وأكد أبو الفتوح لبلومبرج أن البنك لا يفكر حاليًّا في طرح سندات دولية؛ لأن الاقتراض من المؤسسات الدولية “أسهل وأسرع”.

كان البنك قد أجّل، في العام الماضي، خطة لبيع سندات دولية تتراوح قيمتها بين 1 و1.5 مليار دولار.

وأضاف أبو الفتوح أن الأهلي حصل على موافقة البنك المركزي لافتتاح أول فرع له في السعودية بنهاية 2018 ولا يزال بانتظار موافقة السلطات السعودية، مشيرًا إلى أن الفرع من شأنه العمل على زيادة تحويلات العاملين المصريين في المملكة.

ويتبنّى البنك خطة للتوسع تستهدف افتتاح 30 فرعًا جديدًا في أنحاء الجمهورية خلال العام الحالي.