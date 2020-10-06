«بلومبرج»: البنك الأهلي الأول بالسوق المصرية في القروض المشتركة حتى الربع الثالث من 2020

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن ذلك يأتي انعكاسا لحرص البنك على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة.

أظهرت نتائج تقييم أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية بقطاع القروض المشتركة، خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2020.

وقال البنك الأهلي في بيان، إن المركز الأول بالسوق المصرفية المصرفية يأتي عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي وكيل التمويل، ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، وتؤكده النتائج استمرار القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري في تحقيق نتائج متميزة محليا ودوليا.

وأضاف أن النتائج تظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثاني إفريقيًا والمركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، بعد بنوك ومؤسسات دولية، واستطاع البنك إدارة أربعة وعشرين صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 137 مليار جنيه.

هشام عكاشة: استراتيجية البنك في تطوير العنصر البشري

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذا يؤكد استمرار البنك في تحقيق هذا النجاح، ويأتي انعكاسا لحرص البنك على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، رغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة في ظل أزمة كورونا، مؤكدا على أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.

وأكد عكاشة علي استراتيجية البنك في تطوير العنصر البشري والذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية، ويهتم بوضع الخطط التدريبية للعاملين علي أحدث الأساليب في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة التي تواكب التطور المتلاحق في العالم بما يؤهل البنك لعقد الشراكات والصفقات مع البنوك المحلية والعالمية بحرفية ونجاح.

وذكر أن البنك الأهلي دائما ما يلعب دورًا رائدًا في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة؛ ما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة في مختلف الانشطة الداعمة لتلك القطاعات ومن ثم زيادة موارد الدولة والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

يحيى أبوالفتوح: النجاح يعتبر تتويجا للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك

وأعرب يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك باستمراره في الحصول على تلك المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بالرغم من التحديات الصعبة خاصة في الفترة الأخيرة.

وقال أبوالفتوح إن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك، واستكمالا لخططه التي تهدف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر، ويأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

وذكر شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وأكد رياض على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي.