بلومبرج: الاقتراح المصري لا يلبي إصرار إسرائيل على القضاء على حماس

لا يلبي الاقتراح المصري إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على غزة بعد الحرب وسحق حماس بشكل كامل، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وكانت مصر قد طرحت اقتراحا مبدئيا طموحا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بوقف إطلاق النار والإفراج التدريجي عن الرهائن وتشكيل حكومة فلسطينية من الخبراء لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حسبما قال مسؤول مصري كبير و دبلوماسي أوروبي يوم الاثنين.

وجاءت أنباء الاقتراح في الوقت الذي قصفت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة بشدة، مما أدى إلى تدمير المباني على العائلات التي كانت تلجأ إليها. وفي مخيم المغازي للاجئين انتشل عمال الإنقاذ عشرات الجثث من تحت الأنقاض بعد ساعات من قصف أدى إلى تدمير مبنى من ثلاثة طوابق وتحطيم مباني أخرى قريبة.

قُتل ما لا يقل عن 106 أشخاص، وفقًا لسجلات المستشفى التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، مما يجعلها واحدة من أكثر الضربات دموية في الحملة الجوية الإسرائيلية.

التوصل إلى الاقتراح المصري بالاتفاق مع قطر

وقد تم تقديم الاقتراح المصري، الذي تم التوصل إليه مع دولة قطر الخليجية، إلى إسرائيل وحماس والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لكنه لا يزال يبدو أوليًا. فهو لا يحقق هدف إسرائيل المعلن المتمثل في سحق حماس بشكل كامل، ويبدو أنه لا يلبي إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على غزة لفترة ممتدة بعد الحرب.

قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجتمع في وقت لاحق الإثنين لمناقشة وضع الرهائن، من بين مواضيع أخرى، لكنه لم يذكر ما إذا كانوا سيناقشون الاقتراح المصري. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقبيل اللقاء، تعهد نتنياهو قائلا: “نحن لن نتوقف. … نقوم بتوسيع المعركة في الأيام المقبلة وستكون هذه معركة طويلة ولم تقترب من نهايتها”.

ودمرت الحرب أجزاء كبيرة من غزة، وقتلت أكثر من 20400 فلسطيني وشردت جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا. ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن ربع السكان يتضورون جوعا في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المنطقة، والذي لا يسمح إلا بدخول القليل من الإمدادات.

وقد يؤدي ارتفاع عدد القتلى بين القوات الإسرائيلية – 17 منذ يوم الجمعة و156 منذ بدء الهجوم البري – إلى تآكل التأييد الشعبي للحرب، التي اندلعت عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس مجتمعات في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر 240 آخرين.

ولا يزال الإسرائيليون يقفون إلى حد كبير وراء الأهداف المعلنة للبلاد المتمثلة في سحق قدرات حماس الحاكمة والعسكرية وإطلاق سراح الأسرى المتبقين البالغ عددهم 129 أسيراً. وذلك على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة ضد الهجوم الإسرائيلي، وارتفاع عدد القتلى والمعاناة غير المسبوقة بين الفلسطينيين.

وضع خطة لفترة ما بعد الحرب

وكان الاقتراح المصري محاولة طموحة ليس فقط لإنهاء الحرب ولكن أيضا لوضع خطة لليوم التالي.

ويدعو الاتفاق إلى وقف مبدئي لإطلاق النار لمدة تصل إلى أسبوعين، يقوم خلالها المسلحون الفلسطينيون بإطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 رهينة، من بينهم نساء ومرضى ومسنون، مقابل إطلاق سراح ما بين 120 إلى 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، حسبما ذكر المصري. قال المسؤول. وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الجارية.

وأضاف أنه في الوقت نفسه ستستمر المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن والجثث المحتجزة لدى المسلحين الفلسطينيين.

وأضاف أن مصر وقطر ستعملان أيضا مع كافة الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، للاتفاق على تشكيل حكومة خبراء. وأضاف أن الحكومة ستحكم غزة والضفة الغربية لفترة انتقالية بينما تقوم الفصائل الفلسطينية بتسوية خلافاتها والاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي غضون ذلك، ستواصل إسرائيل وحماس التفاوض على اتفاق شامل “الكل مقابل الجميع”، على حد قوله. وهذا يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين مقابل كل السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، فضلاً عن انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من غزة ووقف المسلحين الفلسطينيين للهجمات الصاروخية على إسرائيل. وتحتجز إسرائيل ما يقرب من 8000 فلسطيني بتهم أو إدانات تتعلق بالأمن، بحسب أرقام فلسطينية.

مناقشة الاقتراح مع اسماعيل هنية

وناقش المسؤولون المصريون الخطوط العريضة للاقتراح مع إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس المقيم في قطر، والذي زار القاهرة الأسبوع الماضي. وقال المسؤول إنهم يعتزمون مناقشة الأمر مع زعيم حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الذي وصل إلى القاهرة يوم الأحد. وقالت الجماعة المسلحة، التي شاركت أيضًا في هجوم 7 أكتوبر، إنها مستعدة للنظر في إطلاق سراح الرهائن فقط بعد انتهاء القتال.

وقال دبلوماسي غربي إنهم على علم بالاقتراح المصري. لكن الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر، يشكك في أن نتنياهو وحكومته المتشددة سيقبلان الاقتراح بأكمله. ولم يقدم الدبلوماسي مزيدا من التفاصيل.

كان الهجوم الإسرائيلي أحد أكثر الحملات العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث. وكان أكثر من ثلثي القتلى الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من 20,400 من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين بين القتلى.

بعد الغارة التي وقعت ليلة الأحد في مخيم المغازي، قام المسعفون والسكان بالبحث بين الأنقاض، وكثير منهم بأيديهم العارية أو بأدوات بسيطة. وواصل القتلى تدفقهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح القريبة، حيث صلى الرجال على عشرات الجثث الملقاة على الأرض.

نوبات متفرقة من الغضب ضد حماس

يقوم الأقارب المنتحبون بفتح أكياس الجثث المفتوحة لإلقاء نظرة أخيرة أو تقبيل وجه أحد أفراد أسرته. وبكى رجل وهو يعانق جثة ملفوفة بأغطية بلاستيكية ملطخة بالدماء، بحجم طفل صغير.

وركع رجل آخر على جثة أحد أقاربه وهو يصرخ: “والله كان رجلا. والله كان أفضل من حماس كلها”.

لقد أدى الدمار الذي خلفته الحرب على مدى الأسابيع الماضية إلى اندلاع نوبات متفرقة من الغضب ضد حماس، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره في السابق خلال حكم الجماعة الذي دام 16 عاما لغزة.

وبالإضافة إلى قتلى المغازي، أظهرت سجلات المستشفى أن جثث 80 شخصًا آخرين قتلوا في غارات على وسط غزة استقبلت أيضًا في المستشفى من وقت متأخر من يوم الأحد حتى وقت مبكر من يوم الاثنين.

منذ يوم الجمعة، قُتل 17 جنديًا إسرائيليًا في القتال، معظمهم في جنوب ووسط غزة – وهو مؤشر على القتال العنيف في مدينة خان يونس الجنوبية وما حولها.

وقال نتنياهو يوم الأحد: “إن الحرب تفرض علينا ثمناً باهظاً للغاية، ولكن ليس لدينا خيار سوى مواصلة القتال”.

كان هناك غضب واسع النطاق ضد حكومته، التي انتقدها الكثيرون لفشلها في حماية المدنيين في 7 أكتوبر وتعزيز السياسات التي سمحت لحماس باكتساب القوة على مر السنين. لقد تجنب نتنياهو قبول المسؤولية عن الإخفاقات العسكرية والسياسية.

أهداف بعيدة عن التحقق

وكتب عاموس هاريل، معلق الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس:”بمرور الوقت، سيجد الجمهور صعوبة في تجاهل الثمن الباهظ الذي تم دفعه، فضلا عن الشك في أن الأهداف التي تم الإعلان عنها بصوت عال لا تزال بعيدة عن التحقيق، وأن حماس لا تظهر أي علامات على الاستسلام في المستقبل القريب.

وفي شمال غزة، أبلغ الفلسطينيون عن قصف إسرائيلي كثيف وإطلاق نار في مخيم جباليا للاجئين، وهي منطقة تزعم إسرائيل أنها تسيطر عليها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أنهى تفكيك المقر الرئيسي لحركة حماس تحت الأرض في شمال غزة.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب عدد القتلى المدنيين، لكنها تلقي باللوم على حماس، مستشهدة باستخدام المسلحين للمناطق السكنية المزدحمة والأنفاق. وتقول إسرائيل إنها قتلت الآلاف من نشطاء حماس دون تقديم أدلة.

وتواجه إسرائيل أيضًا مزاعم بإساءة معاملة الرجال الفلسطينيين والمراهقين المحتجزين في المنازل والملاجئ والمستشفيات وأماكن أخرى أثناء الهجوم. ويقول الجيش إنه اعتقل مئات الفلسطينيين، من بينهم أكثر من 700 تم نقلهم إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب حول علاقاتهم المشتبه بها مع النشطاء. ونفت مزاعم الانتهاكات وقالت إن من ليس لهم صلات بالمتشددين سيتم إطلاق سراحهم بسرعة.

وقال خميس البرديني من مدينة غزة، متحدثا من سريره في مستشفى في رفح بعد إطلاق سراحه، إن القوات الإسرائيلية اعتقلته بعد أن دمرت الدبابات والجرافات منزله جزئيا. وأضاف أن الرجال كانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

قال وهو يبكي ويغطي وجهه:”لم ننم، لم نحصل على الطعام والماء”.