«بلومبرج»: اقتراب العواصف من شواطئ كاليفورنيا يفاقم اختناقات سلاسل التوريد العالمية

ينذر اقتراب موسم العواصف من شواطئ جنوب كاليفورنيا فى الولايات المتحدة بتفاقم اختناقات سلاسل التوريد العالمية، بحسب وكالة بلومبرج.

وأشارت الوكالة إلى أنه ما يقرب من 160 سفينة تنتظر دخول مجمع ميناء لونج بيتش ولوس أنجلوس – بعض سفن الحاويات الضخمة تحمل ما يصل إلى نصف مليون طن من السلع الاستهلاكية حتى مدخلات المصنع.

موسم العواصف يهدد سلاسل التوريد

ويسهم تراكم البضائع خارج بوابة الولايات المتحدة الرئيسية للصادرات الصينية في نقص السلع وارتفاع الأسعار قبل موسم التسوق في عيد الميلاد.

ولكن هناك قلقا جديدا من موسم العواصف الذي بدأ بالفعل في المنطقة، والذي سيجلب رياحًا عاتية وبحارًا متقلبة، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث بين السفن.

وبلغت السفن التي تنتظر استخدام ميناء لوس أنجلوس 14 يومًا في المرسى هذا الأسبوع، وهو نفس الوقت تقريبًا الذي يستغرقه عبور المحيط الهادئ، وفقًا لبيانات الميناء.

قال فيليب سانفيلد، المتحدث باسم الميناء، عبر البريد الإلكتروني، إنه قبل الوباء كان من النادر أن ترسو سفينة على الإطلاق، وأصبح مزيج الطقس العاصف والممرات المائية المزدحمة أمرًا بالغ الأهمية لدرجة أن خفر السواحل الأمريكي أصدر تحذيرًا من الطقس الشتوي يوم الخميس الماضى ، يطلب ، من بين أمور أخرى ، أن تبقى السفن الكبيرة على بعد ثلاثة أميال بحرية عن بعضها البعض ، وأن تكون مستعدًة لنشر مرساة ثانية عندما تكون الرياح قوية وتبقي محركاتها في وضع الاستعداد.

إن خطر حوادث السفن ليس مجرد أمر نظري، حيث قال خفر السواحل الأمريكي الشهر الماضي إن تسربًا نفطيًا قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا – بالقرب من الموانئ التي كانت تسكن فيها السفن بأعداد قياسية – حدث بعد أن اصطدمت مرسى سفينة بخط أنابيب تحت البحر تديره شركة امبلفاي إنيرجي جروب لمدة عام كامل قبل إضعاف الخط..

انفجار السفن الكبيرة

قال بول بلوميروس ، المدير التنفيذي لمركز كلير سيز للشحن البحري المسؤول ومقره فانكوفر ، عبر الهاتف إن السفن الكبيرة مثل سفن الحاويات الضخمة المتوقفة قبالة الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا يمكن أن تنفجر. عندما يكون هناك ازدحام في أحد الموانئ ، هناك مخاطر متزايدة لبعض الحوادث ، بما في ذلك الاصطدامات.

في مارس 2020 ، اصطدمت ناقلة البضائع السائبة جولدن سيسلي بحاملة البضائع السائبة جرين ك-ماكس1 قبالة كولومبيا البريطانية وسط رياح عاصفة ، مما تسبب في تشابك سلاسل مرساة كلتا السفينتين.

في مثال أخر، مؤخرًا هبت رياح قوية على سفينة الشحن المثقلة بالحمل”إيفرجيفن” أثناء عبورها قناة السويس في مارس ، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور على أهم ممر مائي في العالم لمدة أسبوع تقريبًا.

وتسببت جائحة كورونا في تمديد الفترة الزمنية التي يقضيها البحارة على متن السفن ، مما يجعلهم متعبين ومجهدين وربما أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء، وفقًا لميكيس تسيمبليس ، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة مدينة هونغ كونغ والمتخصص في القانون البحري.

وأضاف إن ازدحام السفن يمكن أن يزيد من احتمال وقوع حوادث مؤسفة حتى أثناء العواصف الشتوية المعتادة.

خسائر ضخمة

ولعبت العواصف البحرية دورًا في خسارة 3000 حاوية شحن العام الماضي ، أي أكثر من ضعف الخسائر العادية ، وما يقرب من 1000 خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2021 ، وفقًا لدراسة نشرتها مؤسسة إيلاينس سيفتي اند شبنج ريفيو.

في 22 أكتوبر، قبل عاصفة مطرية شديدة ضربت الولاية، طلبت شركة مارين اكشتشنج أوف سزرن كاليفورنيا، التي تنظم حركة المرور ، أن تخرج السفن طواعية إلى البحر قبل الطقس العاصف ، وتعهدت بأن السفن لن تفقد مكانها إذا فعلوا ذلك.

قالت إيمي ستورك ، المتحدثة باسم خفر السواحل ، عبر الهاتف ، إن الأمطار الغزيرة والعواصف الهوائية تسببت في حدوث فيضانات في معظم أنحاء الولاية وتسببت في سقوط خطوط الكهرباء ، لكنها لم تسفر عن حوادث كبيرة في البحر شملت سفن تجارية كبيرة.

وقالت إنه في الوقت الذي زادت فيه أحجام المرور ، لم تتغير عمليات خفر السواحل كثيرًا ، باستثناء أن دوريات السفن في المرسى تتم بشكل متكرر.

وقال تسيمبليس من جامعة مدينة هونج كونج إنه في النهاية ، يمكن أن تستمر إجراءات التخفيف حتى الآن فقط. موضحا: ” إن توافر أنظمة تحذير جيدة للطقس أمر مفروغ منه في الوقت الحاضر ، ولكن الطريقة الدقيقة التي سيؤثر بها نظام الطقس على موقع معين والاندماج مع التيارات المحلية ليس من السهل التنبؤ بها.”