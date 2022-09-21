بلومبرج: ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي 10% بعد تعبئة الجيش الروسي

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع تقييم التجار لأمن إمدادات الشتاء مع تصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا، حتى مع تكثيف الدول لجهودها لمنع أزمة الطاقة من التفاقم، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وقفزت أسعار العقود الآجلة المعيارية بنسبة 10٪ لليوم الثاني من المكاسب.

وفي أحدث خطوة لضمان الإمداد ، قالت ألمانيا إنها ستؤمم Uniper SE من أجل تجنب انهيار قطاع الطاقة مع حلول فصل الشتاء .

وكشفت الحكومة البريطانية النقاب عن خطة إنقاذ بمليارات الجنيهات الاسترلينية للشركات.

لكن مخاطر الشتاء لا تزال قائمة. فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “تعبئة جزئية” للقوات في أوكرانيا وتعهد بضم الأراضي التي احتلتها قواته بالفعل، مما يزيد من المخاطر في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر.

وتجلب الحرب المطولة خطر مزيد من الاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي، خاصة على طول الطريق الرئيسي المتبقي عبر أوكرانيا.

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في مؤسسة ICIS في لندن: “تعليقات اليوم من الرئيس الروسي ستدعم بالتأكيد أسعار الغاز الأوروبية”.

وأضاف مانس: “المخاوف بشأن تدفقات العبور، إذا تصاعدت التطورات العسكرية أكثر من ذلك ، ستكون في طليعة أذهان التجار.”

وأدت الأزمة، التي أبقت الأسعار أعلى بسبع مرات من مستوياتها الموسمية المعتادة، بالفعل إلى دفع الاقتصاد الأوروبي إلى حافة الركود.

وتتخذ الدول خطوات تاريخية لضمان وجود إمدادات طاقة كافية مع بدء موسم التدفئة الرسمي الشهر المقبل.

وقالت مونيكا زيجري، رئيسة فريق عمل منصة الطاقة في المفوضية الأوروبية، في ندوة عبر الإنترنت: “الوضع في هذا الشتاء يمكن التحكم فيه ولكن يمكن أن يصبح دائمًا أكثر صعوبة لذلك لا يمكننا أن نكون راضين حقًا”

وأوضحت: ” ارتفع سعر الغاز في الشهر الأول في هولندا، المعيار الأوروبي ، بنسبة 9.2٪ إلى 212.12 يورو لكل ميجاواط / ساعة اعتبارًا من الساعة 10:54 صباحًا في أمستردام، بعد ارتفاعه بنسبة 6.6٪ يوم الثلاثاء”.

ومن النقاط المضيئة لصانعي السياسات ملء المخزونات بثبات ، والتي تمتليء بنسبة 86٪ ، وهو أعلى بقليل من متوسط الخمس سنوات. وهذا يوفر بعض الحماية في حالة استمرار انخفاض الإمدادات الروسية.