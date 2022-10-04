بلومبرج: إيلون ماسك يقترح شراء «تويتر» بسعر 54.20 دولارا للسهم

اقترح الملياردير إيلون ماسك شراء شركة “تويتر” بسعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولاراً للسهم، ليتجنب النزاع المحتمل في قاعة المحكمة على واحدة من أكثر عمليات الاستحواذ إثارة للجدل في التاريخ الحديث.

ماسك يقترح شراء “تويتر”

قدم ماسك الاقتراح في خطاب إلى “تويتر”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات سرية. ارتفعت أسهم “تويتر” بنسبة تصل إلى 18% نتيجة للخبر، قبيل تعليق التداول عليها.

لم يرد ممثلو ماسك و”تويتر” في سان فرانسيسكو على الفور على طلبات التعليق.

يعني اقتراح ماسك بالالتزام بشروط الصفقة الأصلية أن “تويتر” تواجه مستقبلًا تحت قيادة ملياردير زئبقي قضى شهوراً في انتقاد إدارتها علناً والتشكيك في قيمتها. وهذا يعني أيضاً أن ادعاءاته- حول نسبة الحسابات الوهمية من إجمالي مستخدمي تويتر، على سبيل المثال- من غير المرجح أن يتم التدقيق فيها في قاعة المحكمة.

يحاول ماسك منذ أشهر التراجع عن عقده للاستحواذ على “تويتر”، الموقّع في أبريل. بدأ ماسك في إظهار علامات الندم على الشراء بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الصفقة، زاعماً أن “تويتر” قد ضلّلته بشأن حجم قاعدة مستخدميها ومدى انتشار الحسابات الآلية.