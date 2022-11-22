بلومبرج: إيلون ماسك يفقد 100 مليار دولار من ثروته في 2022

تراجعت ثروة قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تسلا وسبيس إكس وتويتر ، 100 مليار دولار هذا العام ، وهو أكبر انخفاض تم الإبلاغ عنه في مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن صافي ثروة ماسك البالغ من العمر 51 عامًا – والتي بلغت 340 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي – انخفضت اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في العام 2022 عند حوالي 170 مليار دولار، بعد أن سجلت أسهم تسلا أدنى مستوى لها في عامين يوم الإثنين.

و يمتلك ماسك قرابة 15٪ من أسهم شركة تسلا ، وقد أدى الانخفاض في سعر سهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية أمس الإثنين إلى تراجع ثروة ماسك بحوالي 8.6 مليار دولار في يوم واحد فقط.

ويستمد قطب التكنولوجيا معظم ثروته من أسهم وملكية تسلا وسبيكس إكس ومؤخراً تويت.

ووفقا لـ بلومبرج، هبطت أسهم تسلا بنسبة بحوالي 58.03٪ منذ بداية العام.

ومع ذلك، لا يزال ماسك أغنى شخص في العالم، حيث تفوقت ثروته الصافية على صاحب المركز الثاني برنارد أرنو – رئيس LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ، أكبر شركة لتصنيع السلع الفاخرة في العالم – بنحو 13 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. .

وبحسب المؤشر، فإن صافي ثروة ماسك تفوق ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، بنحو 54 مليار دولار و 57 مليار دولار على التوالي.

وتعرض سعر سهم تسلا لضغوط هذا العام وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق التكنولوجيا بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي وعلى خلفية الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضًا بشأن أعمال تسلا في الصين، وسط موقف بكين بشأن مكافحة فيروس كورونا عبر استراتيجيتها “صفر- كوفيد” الصارمة في البلاد وما إذا كان ماسك قادرًا على التركيز على دوره كرئيس تنفيذي لشركة تسلا بعد الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار.