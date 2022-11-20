«بلومبرج»: إيلون ماسك يعلن عودة «ترامب» إلى «تويتر»

قال قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه سيسمح باستعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر بعد أن صوت مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي بنسبة 52% مقابل 48% للسماح بعودة قطب العقارات.

وجذب الاستطلاع الذي استمر 24 ساعة أكثر من 15 مليون صوت.

وأعاد ماسك في وقت سابق الحسابات المرتبطة بالشخصية الإعلامية المحافظة جوردان بيترسون والموقع الإلكتروني الساخر Babylon Bee.

ويعد استعادة ترامب لحسابه على تويتر مناسبا جدا من الناحية السياسية، حيث سبق أن أعلن الرئيس السابق رسميًا أنه سيرشح نفسه للبيت الأبيض مرة أخرى في العام 2024، وبالفعل أعطاه ماسك أداة لتفعيل رسالته.

ويأتي قرار ماسك أيضًا في وقت يشهد فيه تويتر اضطرابات ملحوظة بعد تسريح جماعي للعمال ونزوح جماعي لكبار المديرين التنفيذيين للامتثال مما ساهم في خلق جو من الفوضى.

وأثارت التطورات قلقا متزايدًا داخليًا بشأن تعرض المنصة للتهديدات الأمنية واحتمال انتهاك أمر الموافقة مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، مما قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى مليارات الدولارات.

وقد تم حظر ترامب بشكل دائم من قبل تويتر في العام 2021 “بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف” بعد التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دخل ترامب رسميًا السباق الرئاسي الأمريكي 2024.