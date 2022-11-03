بلومبرج: إيلون ماسك يخطط للاستغناء عن نصف الموظفين في «تويتر»

يدرس إيلون ماسك، قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك جديا الاستغناء عن نصف عدد الموظفين في منصة تويتر، أو ما يعادل 50% من القوة العاملة في الشركة، في إطار المساعي الرامية إلى تقليل التكاليف، وفقا لما ذكرته شبكة “بلومبرج” نقلا عن مصادر مطلعة.

وذكر تقرير “بلومبرج” أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية، والمالك الجديد لموقع “تويتر” سيقوم بإبلاغ الموظفين المتضررين غدا الجمعة.

وأوضحت “بلومبرج” أيضا أن ماسك يعتزم عكس سياسة العمل الحالية لشركة التواصل الاجتماعي من أي مكان وسيطلب من الموظفين العمل من المكتب على الرغم من إمكانية إجراء بعض الاستثناءات.

ونفى ماسك، في تغريدة، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز قال إنه كان يخطط لتسريح موظفي تويتر قبل الأول من نوفمبر الجاري لتجنب منح الأسهم المستحقة في اليوم.

ولم ترد شركة تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن مصادر أن ماسك يخطط لخفض ربع القوة العاملة في تويتر كجزء من الجولة الأولى من عمليات التسريح في شركته التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة.