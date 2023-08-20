بلومبرج: إنفاق العالم على الطاقة المتجددة يتزايد بقيادة الصين

ازداد إنفاق العالم على الطاقة المتجددة أكثر من أي وقت مضى، بصدارة الصين التي تضخ معظم الأموال التي تُنفق على الطاقة الشمسية، وفقاً لتقرير صادر عن “بلومبرج إن إي إف”.

إنفاق العالم على الطاقة المتجددة

وفقاً للتقرير، استحوذت الصين على نحو نصف الاستثمار العالمي القياسي البالغة قيمته 358 مليار دولار في الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بفضل وحدات الطاقة الأقل تكلفة، وقوة سوق الطاقة الكهروضوئية لأسطح المباني، والتكليف بمشاريع الطاقة الضخمة، وفقاً للتقرير. جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

إلا أن استثمارات الولايات المتحدة في الطاقة الشمسية ارتفعت بـ75% مقارنة بالنصف الأول لعام 2022 لتصل إلى 25.5 مليار دولار مع تخفيف قيود سلسلة التوريد وتزايد الوضوح حول قانون الحد من التضخم القياسي، وفقاً لمحللين، بمن فيهم ميريديث أنيكس. تفوق النمو في استثمارات طاقة الرياح التي تواجه تحديات على الطاقة الشمسية، لا سيما في مجال المشاريع البرية.

احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في سوق رأس المال الجريء واستثمارات الأسهم الخاصة بمجال مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار.