بلومبرج: إنتاج النفط الروسي يستقر في مارس

شهد إنتاج النفط الروسي استقرارا خلال مارس المنصرم، مما يربك التوقعات بأن تأثير قرار موسكو بشأن خفض إنتاجها النفطي سيكون أوضح على المستوى الداخلي، في ظل استمرار مرونة الصادرات، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج”.

وتعهدت الحكومة الروسية في الشهر الماضي بخفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر الحالي وحتى يونيو الماضي، كرد على العقوبات الغربية ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي فرضت سقفا لسعر النفط الروسي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن قرار خفض الإنتاج سينفذ بالكامل بنهاية الشهر الحالي، لكن البيانات الحالية لا تلقي ضوءا كبيرا على نطاق تطبيق قرار خفض الإنتاج حتى الآن.

في الوقت نفسه من المتوقع أن تلتزم الشركات بقرار خفض الإنتاج من خلال تكرير كميات أقل خلال فترات الصيانة الدورية في فصل الربيع.

وبحسب مصدر مطلع فإن متوسط تكرير النفط الخام في روسيا خلال الشهر الحالي بلغ حوالي 68ر5 مليون برميل يوميا، بانخفاض نسبته 5ر0% عن المتوسط خلال فبراير الماضي.

في الوقت نفسه تراجع متوسط صادرات روسيا من النفط عبر الناقلات خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 مارس الحالي بنحو 120 ألف برميل يوميا، مقارنة بالأسبوع السابق بحسب بيانات حركة النقل البحري التي جمعتها بلومبرج.

وحافظت روسيا على صادراتها النفطية عبر الموانئ البحرية فوق مستوى 3 ملايين برميل يوميا للأسبوع السادس على التوالي.