بلومبرج: إسرائيل تتهم موظفا بالسفارة الفرنسية بتهريب أسلحة لحماس

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنألقت السلطات الإسرائيلية القبض على موظفا في القنصلية الفرنسية بالقدس يدعى رومان فرانك، للاشتباه في تورطه بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية لصالح حركة حماس، مستخدما سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة بلاده، وفقا لبلومبرج.وبحسب ما نقلته بلومبرج عن مجلة لوفيجارو الفر

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على موظفا في القنصلية الفرنسية بالقدس يدعى رومان فرانك، للاشتباه في تورطه بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية لصالح حركة حماس، مستخدما سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة بلاده، وفقا لبلومبرج.

وبحسب ما نقلته بلومبرج عن مجلة لوفيجارو الفرنسية، فإن المتهم كان ينقل مسدسات وبنادق رشاشة بين المنطقتين.

وقالت المجلة إن المتهم ومعه 5 فلسطينيين آخرين بينهم واحدا كان ضمن حراس القنصلية الفرنسية، تمت إحالتهم إلى المحاكمة.

وقال مسؤول لم يذكر اسمه في بيان من جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك)، إن “الحصانة والحقوق الممنوحة للدبلوماسيين الأجانب جرى استغلالها بشكل خبيث لنقل أسلحة يمكن استخدامها في شن هجمات إرهابية ضد مدنيين اسرائيليين”.

ونوهت السفارة الفرنسية في تل أبيب صباح اليوم إلى أنها ستصدر بيانا بشأن الأمر، لكنها لم تعلق عليه حتى الآن، ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالسفارة قوله إن إسرائيل تتعامل مع القضية “بجدية شديدة”.

وأوضحت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان أن “فرانك الذي حفزته الأموال التي حصل عليها، قام بتهريب الأسلحة في خمس مناسبات منفصلة في الأشهر الأخيرة باستخدام سيارة دبلوماسية لتجنب التفتيش الأمني”.

وقال جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي إنه قام بنقل 70 مسدسا واثنين من البنادق الرشاشة، “ولا نعتقد أن رؤساء فرانك في البعثة الفرنسية كانوا على علم بما يفعل”.

وبحسب النيابة، تسلم فرانك الأسلحة من رجل فلسطيني كان يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في غزة وسلمها إلى شخص آخر في الضفة الغربية.



