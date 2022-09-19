بلومبرج: أسعار الغاز في أوروبا عند أدنى مستوى في شهرين

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي مرة أخرى إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريبًا، وتكثف الدول جهودها لتخفيف أزمة الطاقة مع بدء موسم التدفئة بعد أقل من أسبوعين، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وانخفضت الأسعار المعيارية بنسبة 8.8٪ خلال تعاملات اليوم الإثنين، وهو ما يعد امتدادا لتراجعات الأسبوع الماضي.

وتخطط ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى لإنفاق المليارات لتخفيف اعتمادها على الواردات الروسية وإنقاذ شركات الطاقة المحلية وتحديد الأسعار لتخفيف الضغوط على الشركات والأسر.

وقال المحللون في شركة Timera Energy في مذكرة اليوم الاثنين “بدأ الوضع في أسواق الطاقة الأوروبية في التحسن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حيث تم تشكيل إجراءات السياسة وظهور أدلة متزايدة على استجابة الطلب التي يسببها السعر”.

وتتواصل المناقشات حول مقترحات المفوضية الأوروبية-الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- للمساعدة في الحد من تأثير الأزمة وتحتاج إلى توقيع الدول الأعضاء عليها.

وتشمل الخطط جمع 140 مليار يورو (140 مليار دولار) من الضرائب المرتفعة على شركات الطاقة والقيود الإلزامية على استخدام الطاقة خلال ساعات الذروة وزيادة السيولة.

كما تلعب عمليات التسليم المرتفعة للغاز الطبيعي المسال دورًا في الاتجاه الهبوطي ، حيث تعزز محطة Eemshaven LNG التي تم افتتاحها مؤخرًا من قدرة أوروبا على استيراد الشحنات.

ويُنظر إلى قرار ألمانيا يوم الجمعة بالاستيلاء على مصفاة النفط الألمانية التابعة لشركة Rosneft PJSC الروسية كخطوة أولى في إصلاح قد يمنح برلين مزيدًا من السيطرة على قطاع الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا.

كما تجري الحكومة محادثات لتأميم أكبر مستوردي الغاز في ألمانيا ، بما في ذلك شركتي Uniper SE و VNG AG ، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وبالمثل تعمل المملكة المتحدة على تطوير خطة قد تخفض معدلات الطاقة إلى النصف للعديد من الشركات، كجزء من حزمة دعم بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) يجري الانتهاء منها من قبل رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس.

وتريد فرنسا وضع حد لارتفاع أسعار الطاقة للأسر، وهي خطوة ستكلف الحكومة 16 مليار يورو صافية في عام 2023 ، وفقًا لوزير المالية برونو لو مير.

سيتم اختبار فعالية هذه الإجراءات مع بدء فصل الشتاء في أوروبا وسيركز التجار على مستويات تخزين الغاز، علما بأن المخزونات الأوروبية ممتلئة بنحو 86٪ ، أعلى بقليل من متوسط الخمس سنوات ، وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe.