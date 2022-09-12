بلومبرج: أسعار الغاز تهبط الإثنين مع استعداد أوروبا للتدخل في أزمة الطاقة

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا حيث تنتظر السوق تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي للتدخل في أزمة طاقة غير مسبوقة تقضي بالفعل على الطلب على الوقو، حسبما `كرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

و انخفضت أسعار العقود الآجلة المعيارية بنسبة تصل إلى 8.3٪ إلى أدنى مستوى لها في شهر. ومع ذلك ، لا تزال الأسعار أعلى بثماني مرات تقريبًا من المعتاد في ذلك الوقت من العام.

ويتوقع “جولدمان ساكس” أن تنخفض الأسعار إلى النصف عن المستويات الحالية في وقت ما في الربع الأول من العام 2023.

ودعا وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التكاليف وتوفير السيولة للسوق.

ومن المتوقع أن تحدد أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- التي دعت إلى “تدخل طارئ”، خطوات ملموسة هذا الأسبوع.

وثمة انقسام بين أعضاء التكتل الأوروبي، وجميعهم من ذوي الاحتياجات المتنوعة للطاقة ، حول كيفية تطبيق سقف لأسعار الغاز .

وتمت مناقشة فكرة وضع حد أقصى للسعر – على جميع واردات الغاز، وليس فقط الشحنات من روسيا – يوم الجمعة ، لكن الوزراء اتفقوا على أن هناك حاجة لمزيد من العمل بشأن هذا الإجراء.

قال نائب وزير الطاقة النرويجي أندرياس بيلاند إريكسين إنه على الرغم من أن بلاده كانت واضحة في عدم إصدار أحكام مسبقة على أي مقترحات إلى حين عرضها بشكل مفصل، تتشكك الحكومة عامة حيال فرض سقف على أسعار الغاز.

النرويج تشكك في جدوى فرض سقف على أسعار الغاز في أوروبا

قال نائب وزير الطاقة النرويجي أندرياس بيلاند إريكسين إنه على الرغم من أن بلاده كانت واضحة في عدم إصدار أحكام مسبقة على أي مقترحات إلى حين عرضها بشكل مفصل، تتشكك الحكومة عامة حيال فرض سقف على أسعار الغاز.

وذكرت “بلومبيرج” أن بيلاند إريكسين أوضح أن الحكومة تدرك أن شركات إنتاج الغاز تكون مستعدة للدخول في اتفاقيات ذات أسعار ثابتة لمدة طويلة، استنادا إلى ظروف السوق.

وقال إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية ضمان أن الخصم الحاصل في الأسعار سيستفيد منه المستهلكون النهائيون، ولن يؤدي فقط إلى ارتفاع أرباح الشركات الوسيطة.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تقليل إيرادات موسكو من صادرات الغاز بوضع سقف على سعر الغاز الروسي، الذي تستقبله أوروبا عبر خطوط أنابيب.

غير أن وزراء طاقة دول الاتحاد الأوربي لم يتمكنوا من الاتفاق على مقترح بهذا الشأن، في اجتماع طارئ عقد يوم الجمعة الماضي.

وأصبحت النرويج، وهي ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أكبر مورد للاتحاد من الغاز بعد، حالات انقطاع صادرات الغاز الروسي.