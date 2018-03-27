بلومبرج: أبراج تدرس بيع أنشطتها الاستثمارية

خالد بدر الدين



يدرس المدراء التنفيذيون بمجموعة أبراج جروب القابضة التى تتخذ من إمارة دبى مقرا لها خيارات بيع أنشطتها الاستثمارية فى صناديق الثروات السيادية بالشرق الأوسط ومنها شركة مبادلة أبوظبى و أبوظبى فاينانشيال جروب.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مباحثات البيع مازالت فى مراحلها التمهيدية وتنتظر نتائج تحقيق المراجعين للأنشطة الاستثمارية بعد أن قدم العديد من المستمرين شكاوى بخصوص إدارة أصولهم بصورة سيئة وكذلك نتائج إعادة الهيكلة الداخلية التى تنفذها حاليا مجموعة أبراج القابضة ولا سيما بعد إعلان بعض كبار المدراء التنفيذيين الاستقالة.



ورغم أن أحد المصادر الذى له دراية بالبيع قال إن هذه الصفقة استراتيجية وستساعد على وصول المجموعة إلى بر الأمان إلا أن المتحدثة الرسمية لأبراج لم تعلق على ما إذا كان هناك مباحثات بخصوص البيع و رفضت أيضا التعليق على ما إذا كانت عملية البيع ستتم أصلا أم لا.



ويقوم محللون من شركة ديلويت للاستشارات المالية بالتعاون مع شركتى بيكر ماكينزى و كليفورد تشانس للاستشارات القانونية للتحقيق فى عمليات أبراج لتمهيد السبيل فصل صندوق أبراج لإدارة الاستثمار عن مجموعة أبراج هولدينج القابضة وهذا التحقيق من المقرر أن ينتهى هذا الأسبوع.

ولكن المسئولين سيبدأون فى بحث عملية البيع بعد إعادة الهيكلة غيرأن أبراج تدرس عدة خيارات منها بيع نشاط استثمارات المجموعة أو أن عارف نقفى أكبر مؤسس فرد فى المجموعة والمؤسس لها قد يبيع حصته التى يملكها فى الشركة القابضة التى تملك نشاط إدارة الأصول



وتعتمد أى عملية بيع على نتيجة التحقيق الذى تنفذه شركة أنكورا كونسالتينج الأمريكية التى اكتشفت خروج استثمارات من صندوق الرعاية الصحية والتى كلفها المستثمرون فى الصندوق الذى تقدر أصوله بحوالى مليار دولار والتابع لمجموعة أبراج ومن ضمن هؤلاء المستثمرين مؤسسة بيل جيتس صاحب مايكروسوفت و زوجته ميليندا ووحدة التويل الدولية التابعة للبنك الدولى



ولكن المتحدثة الرسمية لمجموعة أبراج القابضة تؤكد إن جميع الأموال التى خرجت من صندوق الرعاية الصحية تم الاستثمار فيها بشكل كامل أو تم إعادتها للصندوق غير أن بعض المستثمرين يرون إن انتقال الأموال يشكل انتهاك لاستخدامها و انتهاك للعقد القانونى الموقع من جانب أبراج و المستثمرين فيها وإذا أثبت التحقيق ذلك فهذا يمنح المستثمرين السلطة لعدة خيارات منها إلغاء التعاقد مع أبراج باعتبارها مديرة الصندوق أوإغلاق الصندوق وبيع أصوله وتوزيع أى أموال متبيقية على المستثمرين أو فصل صندوق الرعاية الصحية عن أبراج ليقوم بإدارتها مجموعة من المدراء فى الصندوق بعد تغيير اسمه .



وكانت أبراج أعلنت آخر الشهر الماضى إن عارف نقفى سلم مقاليد الإدارة فى وحدة إدارة الأصول للمديرن التنفيذيين عمر لوذى و سيلكوك يورجانسوجلو وإن الصندوق علق مؤقتا جميع العمليات فى أنشطته الاستثمارية كما أن مصطفى عبد الودود ئيس قطاع الاستثمارات العالمية أبلغ الصندوق إنه ينوى الاستقالة وكذلك العضو المنتدب سيف فيتيفيتبيللاى.

