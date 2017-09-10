بلوش الفرنسية تعرض أحدث منتجاتها بمعرض جايتكس بدبى

المال - خاص تعتزم شركة "بلوش" الفرنسية، عرض أحدث منتجاتها الخاصة بالبنوك، وشركات التأمين والاتصالات وكبرى المجموعات، بمعرض جايتكس 2017، المقرر إقامته في دبي بالفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2017. يشار إلى أن بلوش تعتبر شركة رائدة في السوق الفرنسية، ولديها مجموعة من العملاء كالتراد وبنك كريدي أجريك

المال – خاص

تعتزم شركة “بلوش” الفرنسية، عرض أحدث منتجاتها الخاصة بالبنوك، وشركات التأمين والاتصالات وكبرى المجموعات، بمعرض جايتكس 2017، المقرر إقامته في دبي بالفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2017.



يشار إلى أن بلوش تعتبر شركة رائدة في السوق الفرنسية، ولديها مجموعة من العملاء كالتراد وبنك كريدي أجريكول وسلسلة متاجر كارفور وشركة الاتصالات أورانج، وتعتبر متخصصة في التقاط البث الفيديو المباشر عبر الهواتف الذكية، حيث تقوم بناء على الطلب بتطوير تطبيقات بث مباشر فيديو عال الوضوح (إتش.دي) لخدمة قطاعات الأعمال.

وتعتبر بلوش شركة فرنسية ناشئة متخصصة في البث الفيديو المباشر عال الوضوح عبر الهواتف الذكية، وقد أعلنت عن اعتزامها طرح حلول جديدة لخدمة البنوك وشركات التأمين وكبرى المجموعات وشركات الاتصالات.

وتقوم بلوش بتوفير حلول متنوعة ابتداء من الاتصال الداخلي وتنسيق المبيعات وصولا إلى الصيانة المدعومة والبث، وأياً كانت احتياجاتك تمتلك بلوش الحل الأمثل الآمن والخاص لتقليل المسافات وتحسين تداول المعلومات وتطوير مشاركة الفريق والتقريب بين العاملين، فضلا عن تيسير الانتقال الرقمي للشركات.

وصرح ديميتري مولانز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بلوش قائلا: “إن السهولة التي نقدمها عند طرح حلول لا تكتفي فقط بتلبية متطلبات العملاء ولكنها تضمن أيضاً عملية التكيف، فنقطة البداية لنا تتمثل في متطلب العميل وهي حالة استخدام نقوم بتصورها ومناقشتها معه لتنفيذ المنتج، فنحن نقدم ما هو أكثر من مجرد تكنولوجيا كاسحة (disruptive)، نحن ندعم عملائنا في الانتقال الرقمي من خلال التدريب والاستشارات، ونحن متواجدون لمساعدتهم ومشاركتهم في التطور”.

وقال لوران بريو، رئيس قسم النشاط الدولي والخبرة في الأعمال ببنك كريدي أجريكول: “بالنسبة لاتصالاتنا الداخلية، كنا نتطلع منذ سنوات عدة إلى حلول تكون أكثر ترفيهاً وأكثر إثارة، وكنا نرغب في تطوير اتصالاتنا. ومن خلال حلول بلوش وجدنا أداة آمنة ذات كفاءة مذهلة تتيح لنا الحفاظ على سرية بياناتنا العاملين آلاف لدينا كان لديهم استعداد سريع لاستخدام النظام الجديد، فالكل يعلم الأهمية التي توليها البنوك لموضوع تأمين البيانات، ومن ثم على صعيد تأمين البيانات وضمان سريتها، تقدم بالفعل شركة بلوش الحل الذي كنا نبحث عنه”.

وخلال فعاليات معرض جايتكس 2017، ستقوم شركة بلوش بعرض حلول تلبي بشكل كبير جداً متطلبات البنوك وشركات التأمين والشركات الكبرى وشركات الاتصالات، ومن خلال التواجد بمنصة فرنش تك/ بيزنس فرانس، يستطيع الزائر اكتشاف تطبيقات بلوش برو وبلوش سيلفر وبلوش جولد وبلوش بلاتينوم وبلوش تلكو، فضلا عن تحليل احتياجاته الخاصة بالبث الفيديو المباشر على هاتفه الذكي والتعرف على مختلف حالات الدراسة وكذا تطوير منتج من شأنه مساعدته على التحول إلى النظام الرقمي.