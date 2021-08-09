بلهجات عربية .. هاني شاكر يغني بالخليجي وعلامة بالعراقي

رغم أن معظم نجوم الغناء حاليا يسعون لطرح أغنيات تناسب أجواء موسم الصيف الذي تتميز أغنياته يالإيقاعات الراقصة والموسيقى الخفيفة، إلا أن بعض المطربين قرروا أن يقدموا شيئا غير متوقعا للجمهور بطرح أغنيات بلهجات عربية جديدة عليهم.

وقدم هاني شاكر أغنية باللهجة الخليجية “وانت غايب” كلمات خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، وتوزيع يوسف حسين (مهاب).

وذلك بعد عودته من أوروبا لقضاء فترة نقاهة بعد تعرضه لأزمة صحية الفترة الماضية ، والفنان راغب علامة قرر لأول مرة ان يغني باللهجة العراقية في أغنية ” فورا غرام”

محمود فوزي: لا يصح اتهام المطربين بالمادة لمجرد أنهم يغنون بلهجات عربية مختلفة

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي للمال : إنه ضد ان يتم تصنيف أي مطرب ان يغني بلهجة معينة ، فهو في النهاية يغني باللهجة العربية ومهما اختلفت اللهجات هو في الاساس يغني عربيا وهم مطربون عرب .

وأشار الى انه بالطبع راغب علامة أحب اغنيته الجديدة فورا غرام حتى لو كانت بلهجة عراقية لأول مرة يغني بها فقدمها، وليس الامر الهدف منه فتح سوقا جديدة له كما يتصور البعض لأنه بالتأكيد له جمهورا في العراق وفلسطين وكل مكان عربي منذ سنوات، لكن الاغنية تقربه من جمهور العراق بشكل اكبر خاصة حينما يتغنى بلهجتهم الأساسية.

واستنكر فوزي اتهام البعض للمطربين الذين يغنون بلهجات عربية مختلفة بهدف جلب الاموال لهم دون الاهتمام بهذه الاغنيات ومستوى نجاحها ، مؤكدا نانسي عجرم وكاظم الساهر حينما يغنون باللهجة المصرية هل معنى ذلك انهم يقدمون ذلك من اجل المال فقط الامر ليس بهذا الشكل أبدا ، ولماذا يقول البعض ذلك حينما انغام تغني بالخليجي وهاني شاكر أيضا وحينما تغني احلام باللهجة المصرية لايتم اتهامها بذلك ، مندهشا لماذا اي شي بعيدا عن اللهجة المصرية نتوجس خيفة منها ، ومن الطبيعي ان يحقق المطرب عائد مادي من اي عمل يقدمه فهذه وظيفته الاساسية .

وأكد فوزي ان هؤلاء المطربين يتعاملون مع اغنياتهم العربية والخليجية باهتمام ، ويطرحونها على السوشيال ميديا لديهم ويحتفون بها مثل اغنياتهم المصرية .

أحمد الروبي : الهدف تحقيق انتشارا أوسع في الخليج ودخول سوقا جديدة

ويرى المطرب أحمد الروبي ان اتجاه هؤلاء المطربين للغناء بلهجات عربية مختلفة عن المعتاد الذي يقدمونه للجمهور دائما ، الهدف من ذلك توسيع السوق والانتشار لهم في الوطن العربي في دول مختلفة خاصة انه كلما يتوسع السوق يزيد الجمهور المتابع لأعمالهم الفنية .

ويضيف السوق في دول الخليج العربي اليوتيوب يمكن ان يحقق اموالا كبيرة مقارنة بمصر ، وحينما يصل مطرب معين لسوق كبير مثل السعودية ويحقق انتشارا كبيرا فيه فذلك شيئا مميزا .

وحينما تكون الوسيلة تقديم اغنية بلهجتهم وطريقتهم فسيكون الأمر مختلفا وسهلا ، ويساهم ذلك في تحقيق قاعدة جماهيرية جديدة لهاني شاكر وراغب علامة .