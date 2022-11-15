«بلنك» تسجل محفظة تمويلات بقيمة 20 مليون دولار

سجلت شركة «بلنك» للتمويل الاستهلاكى محفظة تمويلات بلغت 20 مليون دولار منذ تأسيسها العام الماضى، فيما تعتزم التوسع وضخ استثمارات جديدة بقيمة 32 مليونا 2023.

قال عمرو سلطان العضو المنتدب بالشركة إنها جمعت تمويلات خلال الفترة الأخيرة بقيمة 32 مليون دولار عبر 3 تتمثل فى إطلاق جولة تمويلية، وتسهيلات بنكية، وثالثة عبر برنامج سندات توريق بواقع 8.3 مليون دولار .

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن قيمة الـ32 مليون دولار، ستوجه لدعم محفظة التمويلات بالشركة بغرض زيادة قاعدة العملاء، إلى جانب تطوير المنصة التابعة .

وتأسست «بلنك» فى عام 2021 بواسطة كلاً من عمرو سلطان وطارق الشيخ، وتقوم بتقديم خدمات التمويل الاستهلاكى، عبر منصة تكنولوجية تابعة لها، من خلال التعاقد مع شبكة واسعة من التجار فى عدد من المجالات على رأسها الإلكترونيات، وصيانة السيارات، بفترات سداد تصل إلى 36 شهرًا .

وأضاف «سلطان» أن «بلنك» ضخت تمويلات منذ التأسيس وحتى الوقت الحالى لعملائها بقيمة 20 مليون دولار، مشيرا إلى أنها تُخطط لتنفيذ عمليات جديدة خلال العام المقبل ومن الصعب تحديد قيمتها حاليًا، على أن يتم تدبيرها عبر الاقتراض البنكى وإطلاق شريحة جديدة من سندات التوريق .

وأوضح أن شركته أطلقت برنامج توريق سندات بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه، تم إصدار أول شريحة منهُ مؤخرًا بقيمة 8.3 مليون دولار، وهناك مخططات لإطلاق أخرى العام المقبل .

على جانب آخر، قال إن «بلنك» تعتزم إطلاق جولة تمويلية أخرى العام المقبل، بجانب التى تمت منذ أيام وتم من خلالها جمع حوالى 12.5 مليون دولار، من شركة الإمارات الدولية للاستثمار ومقرها أبو ظبى، وشركة «سوارى فينشرز» بمشاركة العديد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وقدر عدد الشركة منذ تأسيسها وحتى الآن حوالى 60 ألفا ولديها تعاقدات مع نحو 300 تاجر وتتوزع التمويلات ما بين الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والخدمات الطبية، ووحدات صيانة السيارات وهناك خطة لزيادة العدد.