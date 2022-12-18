بلقيس تجري بروفات استعدادا لحفل نهائي مونديال كأس العالم 2022

تحيي النجمة الإماراتية بلقيس فتحي، اليوم الأحد، إحدى فقرات الحفل الغنائي لمونديال كأس العالم بقطر الذي ينطلق باستاد لوسيل، وتقوم حاليا بعمل بروفات خاصة للأغنية المشتركة التي ستغنيها مع نجوم عرب وعالميين في الحفل .

تقدم بلقيس في إحدى الفقرات الغنائية بجانب نجوم آخرين من العالم أبرزهم دافيدو وعايشة وأوزونا وجيمس أغنية عربية بمناسبة هذا الحدث الرياضي العالمي الذي تتجه له أنظار الكثيرين بدول العالم .

وطرحت بلقيس أغنية جديدة باللهجة المصرية مؤخرا لاقت نجاحا كبيرا وهي “المزاجنجي” وقامت بتصويرها في القاهرة .