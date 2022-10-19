بلغ 9.9%.. التضخم في أوروبا هو الأعلى في تاريخ القارة

سجلت أوروبا معدلات تضخم قياسية، هي الأعلى في تاريخها على الإطلاق، وذلك على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها القارة العجوز بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، لاسيما في ظل تزايد توقعات سقوط أوروبا في بئر الركود وسط استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى ما نسبته 9.9%، في الوقت الذي توقع فيه الخبراء الاقتصاديون أن يسجل 10%، علما بأن قراءة المؤشر قد بلغت 9.1% في الشهر السابق.

وتعد مستويات الـ 9.9% هي الأعلى في تاريخ القارة الأوروبية على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري جاء مؤشر أسعار المستهلكين مطابقًا لتوقعات الخبراء وسجل ارتفاعًا بـ 1.2%، وقد سجل الشهر الماضي ارتفاعًا قدره 0.6%.

ركود تضخمي

وصرح أولي رين صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا أمس الأول الإثنين بأن مخاطر الركود التضخمي لمنطقة اليورو قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رين، وهوعضو المركزي الأوروبي أن مخاطر الاستقرار المالي العالمي آخذة في الارتفاع بشكل مقلق.

وكان رين قد صرح الأسبوع الماضي خلال اجتماع صندوق النقد الدولي أنه رغم جهود المركزي الأوروبي في خفض التضخم، إلا أن خفضه سيتطلب تجنب ارتفاع الأجور بنسب عالية، حيث أن هذا من شأنه إبقاء توقعات التضخم مستقرة، فضلا عن تحسين استدامة الديون.

توقعات الفائدة

توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالاجتماع، وهو ما يشير إلى تفاؤل حذر من قبل بنك الاستثمار الأمريكي.

وحافظ جولدمان ساكس على توقعاته بشأن معدل الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، وتوقع أن يصل البنك المركزي إلى معدل الفائدة النهائي البالغ 2.75% بحلول مارس، مضيفا أن تعليقات البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه إلى إبطاء وتيرة التشديد.