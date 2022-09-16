بلغ 9.1% .. صعود قياسي لمعدل التضخم في «منطقة اليورو»

شهدت منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” صعودا قياسيا في معدلات التضخم، وصلت نسبته إلى 9.1%، وفقا لما أظهرته أحدث الأرقام الصادرة الجمعة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات.”

وأوضحت الأرقام ذاتها أن هذا الارتفاع قد جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء، مشيرة إلى أن معدل التضخم قد يتضاعف على الأرجح.

وقفز التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في 19 دولة تستخدم العملة الموحدة بنسبة 0.6% على أساس شهري وبنسبة 9.1% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ إطلاق اليورو في عام 1999.

في تقديره السريع في نهاية أغسطس، عبر “يوروستات” عن تغيير شهري بنسبة 0.5%. ولم يتم تعديل الرقم السنوي البالغ 9.1%.

وأوضح “يوروستات” إن 3.95 نقطة مئوية من التغيير السنوي جاء من الطاقة الأكثر تكلفة – التي ارتفعت تكاليفها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا – و 2.25 نقطة من الطعام والكحول والتبغ.

ولكن حتى عند استبعاد أسعار الطاقة المتقلبة والمواد الغذائية غير المصنعة – ما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي – كانت الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 5.5% عن العام السابق، من 5.1% في يوليو.

كانت السلع الصناعية أعلى تكلفة بنسبة 5.1% مقارنةً بفترة 12 شهرًا الماضية، مع ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3.8%.

ورفع البنك المركزي الأوروبي، الذي بلغ هدف التضخم الرئيسي له 2٪، الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوقة ووعد بمزيد من الزيادات، مع إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم حتى في الوقت الذي تتجه فيه الكتلة نحو الركود الشتوي وتقنين استخدام الغاز.