بلغ 2360 دولارا تقريبا.. متوسط الأجر الشهري في اليابان عند أعلى مستوياته منذ 1976

سجل متوسط الأجر الشهري للعاملين بدوام كامل في اليابان 311.8 ألف ين (2360 دولارًا تقريبًا)، بزيادة سنوية 1.4% خلال عام 2022.

ووفقًا لمسح أجرته وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، فإن هذا أعلى مستوى لمتوسط الأجر الشهري لهذه الفئة من العاملين، منذ بدء جمع البيانات في عام 1976.

وأظهرت بيانات الوزارة أن متوسط أجر الرجال زاد بنسبة 1.4% إلى 342 ألف ين خلال العام الماضي، فيما ارتفع متوسط أجر السيدات بنسبة 2.1% إلى 258.9 ألف ين.

وكان ذلك العام الثاني على التوالي الذي تشهد فيه اليابانيات نموًا أكبر لأجورهم مقارنة بالرجال، لكن رغم انكماش فجوة الأجور بينهم إلى أقل مستوى لها على الإطلاق، ظلت أجور اليابانيات تعادل نحو 75% فقط من أجور الرجال في المتوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن أجور اليابانيين من الجنسين، تميل إلى الارتفاع مع التقدم في العمر، وتبلغ أعلى مستوى ممكن لها عند المرحلة بين 55 و59 عامًا للموظف.