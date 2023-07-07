بلغ 1.93 مليار دولار.. كوريا الجنوبية تحقق فائضا في الحساب الجاري خلال مايو

عادت كوريا الجنوبية إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري، خلال مايو الماضي؛ على خلفية الفائض التجاري وزيادة مدفوعات الأرباح من الخارج، حسبما أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي.

وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 1.93 مليار دولار أمريكي في مايو، متأرجحًا من عجز قدره 790 مليون دولار في الشهر السابق له.

وأوضح البنك، في تقرير له، اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة ألأنباء الكورية “يونهاب”، أن فائض مايو جاء في الوقت الذي سجلت فيه البلاد فائضًا تجاريًّا وتقلص عجز حساب الخدمات، كما أن حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج، سجل أيضًا فائضًا.

وأشار إلى أن البلاد سجلت فائضًا في حساب السلع بلغ 1.82 مليار دولار في مايو، بعد فائض قدره 580 مليون دولار في أبريل،

كما أنه في يناير، عانت البلاد من عجز قياسي قدره 4.21 مليار دولار، وسط انخفاض ممتد في الشحنات الصادرة.