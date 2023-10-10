بلغت 652 مليون جنيه.. استثمارات «مصر الوسطى للكهرباء» خلال 2022-2023 لتلبية الطلب على الطاقة

استعرض المهندس رأفت حسين شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقريرًا تضمّن ميزانية العام المالي 2022/ 2023، والتي تمت مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأفاد شمعة بأنه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض، حيث بلغ الحمل الأقصى 3264.6 م، فقد قامت الشركة بتنفيذ خطة استثمارية تهدف إلى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود لدى العملاء بتكلفة تصل إلى حوالى (652) مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 109% من المستهدف تمثلت في الآتي:

إنشاء عدد (13) لوحة توزيع جديدة بمراكز الأحمال وإحلال عدد (8) موزعات.

إضافة خطوط وكابلات جديدة جهد متوسط بطول (732) كم لتخفيف أحمال الخطوط القائمة وتقصير أطوالها.

إضافة (663.6) كم على شبكة الجهد المنخفض لتقصير أطوال السورتيهات.

إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط بطول (75.65) كم وإحلال عدد (275) عامود جهد متوسط.

إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بطول (292.2) كم وإحلال عدد (6273) عامود جهد منخفض.

إضافة 470 محولًا جديدًا لمجابهة تطور الأحمال وعمل سلسلة إحلال لعدد (735) محول توزيع.

كما تم تنفيذ خطة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارّة أعلى الكُتل السكنية إلى كابلات أرضية، حيث تم تنفيذ 35 عملية، بإجمالي اطوال كابلات 16.3كم، بنسبة تنفيذ 100%.

فقد أشاد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجميع أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، بما تم تحقيقه من إنجازات لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء،

والتى تضم بنطاق عملها محافظات (الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- الوادى الجديد)، والتي تمثل حوالى 50% من مساحة الجمهورية والمستوى الرفيع للأداء الذى عكسته بنود الميزانية. وأشاد بحسن توجيهات المهندس رأفت حسين شمعة.