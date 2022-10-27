بلغت 65.2% نهاية 2022.. البنك المركزي التركي يرفع توقعات التضخم

أعلن كافجي أوغلو، رئيس البنك المركزي التركي، أن توقعات التضخم حتى نهاية 2022 تصل إلى 65.2٪، فيما تصل توقعات التضخم لنهاية العام 2023 22.3٪، وتوقعات نهاية العام 2024 تبلغ 8.8٪:

يجيء هذا في الوقت الذي تتوقع المنظمات الدولية صعود النمو في تركيا 2022 على وقع سياسة خفض الفائدة التي تحفز الإنتاج والنمو.

وبالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية، والذي يعكس بشكل أفضل مكاسب الرفاهية والإنتاجية، فقد نمت تركيا بشكل أسرع من البلدان ذات الدخل المرتفع بعد الوباء وتميزت بشكل إيجابي عن البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

كما تعتبر حصة 2.7٪ و2.2٪ من الآلات والمعدات في الصادرات في الربع الأخير إيجابية للغاية في النمو الذي زاد تماشيًا مع نموذج الاقتصاد التركي.

وفي الربع الثاني من هذا العام، ارتفعت حصة الآلات والمعدات بنسبة 17.8٪.

ومنذ بداية يوليو، أعطت المؤشرات الرئيسية إشارات على التباطؤ في الاقتصاد. ومن الواضح أن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا محسوس، وإن كان محدودًا.

وقد أصبح الانخفاض في عدد العاطلين أكثر وضوحا. كما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له بعد عام 2014 برقم واحد.