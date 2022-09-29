بلغت 632 مليون جنيه.. تداولات «النيل» تصعد بنسبة 62% الربع الثالث

صعدت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع 62% في نهاية تعاملات الربع الثالث من العام الجاري لتصل 632 مليون جنيه مقارنة مع 390 مليون جنيه بالربع الثاني.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد هيمن سهم شركة “إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات” على النسبة الأكبر بواقع 39.4% وبقيمة 193 مليون جنيه .

فيما تزيل سهم “فيريكم مصر للأسمدة والكيماويات” قائمة الأسهم، من بين إجمالي 22 ورقة مالية جرى التداول عليها.

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الخميس (نهاية الأسبوع) والأخيرة بشهر سبتمبر الجاري على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين ،وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.29% عند 9827 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.4%، ليسجل 2250 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.51% عند مستوي 3188 نقاط .