بلغت 576 مليارا و103 ملايين جنيه.. القوى العاملة بـ«النواب» توافق على موازنة هيئة التأمين الاجتماعي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/ 2024 لقطاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تبلغ تقديراتها 576مليارًا و103ملايين جنيه.

وبلغت مخصصات الباب الأول “الأجور” بالموازنة الجديدة 3 مليارات و990 مليون جنيه، كما قُدّر بند المصروفات بـ393 مليارًا و450 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي الاستخدامات الاستثمارية 3 مليارات و296 مليون جنيه.

وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتطوير وتحديث مقرّات ومكاتب التأمينات الاجتماعية فى المحافظات، سواء فى المباني أم الأجهزة والمعدات؛ لتحسين الخدمة والتيسير على المواطنين.