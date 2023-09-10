بلغت 5.9 درجة.. الهزات الارتدادية مستمرة في المغرب

وسط التأكيدات على أن زلزال الحوز كان الأشد قوة منذ فترة طويلة، لم تتوقف الهزات الارتدادية منذ فجر السبت، والتي وصلت إلى 5.9 على مقياس ريختر.

استمرار الهزات الارتدادية

فقد أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش على الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال 35 ساعة الماضية.

بدورها، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميلا) جنوب مراكش.

وأوضحت أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي (22:11 بتوقيت غرينتش)، مع هزة استمرت عدة ثوان.

ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترا (11 ميلا) تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات (5 أميال)، وفي كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة.

أكثر من 2000 قتيل

يشار إلى أن الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، جاء بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية).

ويعتبر أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

كما أعلنت وزارة الداخلية مساء السبت عن أنه أسفر عن 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.