بلغت 5.4 مليار دولار.. صادرات السيارات الكورية تسجل رقما قياسيا في نوفمبر

أظهرت بيانات أن صادرات السيارات لكوريا الجنوبية وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر بسبب الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة والإمدادات المستقرة من أشباه موصلات السيارات، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغت قيمة الشحنات الصادرة من السيارات 5.4 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي لتسجل أكبر رقم قياسي شهري، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأظهرت البيانات أنه من حيث الحجم، تم بيع 219,489 سيارة في الخارج الشهر الماضي، بزيادة 25% عن العام السابق، ما يمثل ارتفاعًا قياسيًا.

وسجلت قيمة وحجم الصادرات ارتفاعًا على أساس سنوي لمدة خمسة أشهر متتالية.

خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من هذا العام باعت البلاد سيارات بقيمة 48.7 مليار دولار في الخارج، متجاوزة بالفعل الرقم السنوي لعام 2021 بأكمله، ومن المتوقع أن تتجاوز 50 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق، وفقًا للوزارة.

وتأتي المبيعات المرتفعة مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المتزايد على المركبات الصديقة للبيئة.

قفزت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 20.3% على أساس سنوي في نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق عند 1.49 مليار دولار. كما أن الرقم يمثل الشهر الثالث والعشرين على التوالي من النمو على أساس سنوي.

وارتفع عدد السيارات الصديقة للبيئة التي تم بيعها الشهر الماضي بنسبة 14.8% إلى 50,042 وحدة.

وشكلت السيارات الصديقة للبيئة 22.8% من إجمالي صادرات السيارات في البلاد من حيث الحجم الشهر الماضي، وفقا للبيانات.

وبحسب الدول، ارتفعت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 51% إلى 2.63 مليار دولار، وزادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 6.3% إلى 788 مليون دولار.

وزادت المبيعات في الدول الآسيوية بنسبة 73.2 % لتصل إلى 479 مليون دولار، ونمت المبيعات في الشرق الأوسط بنسبة 14.1% لتصل إلى 481 مليون دولار، بحسب الوزارة.

وأظهرت البيانات أن صادرات قطع غيار السيارات زادت بنسبة 0.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.86 مليار دولار في الشهر الماضي.