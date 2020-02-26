بلغت 3% في مصر.. نسبة انتشار بطاقات الائتمان عالميًّا (جراف)

كشف تقرير We Are Social حول تطورات استخدام الأدوات التكنولوجية على مستوى العالم، أن نسبة انتشار بطاقات الائتمان بين المصريين سجلت 3% خلال العام الماضي.

وذكر التقرير، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن أعلى الدول في انتشار بطاقات الائتمان هي كندا بنسبة 83%، بينما تأتي اليابان بنسبة 68%، وسويسرا بنسبة 65%.

ووفقًا لتقارير البنك المركزي فإن عدد بطاقات الائتمان في السوق المحلية تبلغ نحو 3.18 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي، بينما تبلغ بطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 12.9 مليون بطاقة، و16.01 مليون بطاقة خصم بنهاية نفس الفترة.

ويسعى البنك المركزي لزيادة نسبة انتشار الخدمات المصرفية والأدوات المالية، وطرح العام الماضي بطاقة ميزة الوطنية التي ارتفعت عدد البطاقات الموزعة، منها أكثر من 5 ملايين بطاقة ميزة حتى الآن.

نسبة انتشار بطاقات الائتمان عالميًّا

11 % نسبة مستخدمي الدفع عبر المحمول

في سياق آخر ذكر التقرير أن نسبة مستخدمي الدفع عبر الهاتف المحمول في مصر بلغت 11% خلال العام الماضي، بينما بلغت أعلى نسبة في العالم في هونج كونج 42%.

وارتفعت هذه النسبة في الوقت الحالي، حيث سجل عدد محافظ تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول نحو 14.5 مليون محفظة خلال نوفمبر الماضي.

ومنح البنك المركزي رخصة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول لنحو 28 بنكًا في السوق المحلية، بينما 19 بنكًا الخدمة بشكل فعلي بخلاف شركات المحمول الأربع “فودافون واتصالات وأورنج وWE”.

كان البنك المركزي قد أتاح خدمة المحفظة الذكية أو تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول خلال عام 2013، وأصدر في 2016 قواعد جديد تنظم عمليات الدفع من خلالها، ومن المقرر إطلاق النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع ستصدر خلال وقت قريب، والتي ستتضمن حدود ومميزات جديدة لتنشيط استخدام المحفظة الإلكترونية.

ومن المقرر أن تتضمن التعليمات الجديدة مضاعفة حدود الاستخدام لتسجل نحو 100 ألف جنيه شهريًّا، مقابل 50 ألفًا حاليًا، و20 ألف جنيه حدًّا أقصى لرصيد المحفظة، حدود الاستخدام والتحويل اليومي بـ12 ألف جنيه مقابل 6 آلاف في الوقت الحالي .

17 % نسبة استخدام الخدمات المالية الإلكترونية

على جانب متصل أوضح التقرير أن 17% من المصريين يستخدمون الخدمات البنكية على الهواتف الذكية أو إحدى التطبيقات المالية الإلكترونية، بينما تأتي تايلاند في المركز الأول بنسبة 65%.

وتأتي السويد في المرتبة الثانية بنسبة 56%، وكوريا الجنوبية النسبة نفسها، بينما تأتي نيوزيلاند في المرتبة الرابعة 55%.

نسبة انتشار الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمات المالية الإلكترونية في عدد من الدول

ولفت التقرير إلى أن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية سجل نحو 3.43 تريليون دولار خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوي 18%.

وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي تشكل 16% من إجمالي مبيعات التجزئة على ستوى العالم.

حجم التجارة الإلكترونية عالميًّا

وأعلن التقرير أن حجم التجارة الإلكترونية عالميًّا سجل نحو 3.43 تريليون دولار خلال العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 18%.

وأشار إلى أن نسبة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة على مستوى العالم سجل 16%، موضحًا أن 80% من عملاء الإنترنت بحثوا على منتجات وخدمات لاقتنائها. بينما زار 90% منهم بالفعل أحد منصات التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى ان حجم التجارة الإلكترونية في قطاع الموضة والأزياء ومنتجات التجميل بلغ 620.1 مليار دولار، بينما بلغ حجمها في قطاع الإلكترونيات نحو 456.9 مليار دولار.

وسجل حجم التجارة الإلكترونية في المواد الغذائية والرعاية نحو 168.8 مليار دولار، ومنتجات الأثاث بلغت 316.7 مليار دولار.

وعلى مستوى لعب الأطفال والهوايات سجلت حجم التجارة الإلكترونية 383.2 مليار دولار، والسياحة والإقامات 1.19 تريليون دولار، ومنتجات الموسيقى الرقمية 13.6 مليار دولار، وألعاب الفيديو 83.2 مليار دولار.

حجم التجارة الإلكترونية حسب القطاعات