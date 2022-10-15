بلغت 27 مليون جنيه... تداولات «النيل» تهبط 26% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

هبطت تداولات بورصة سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة- النيل بنحو 26%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتصل إلى 27 مليون جنيه فقط بتلك الفترة. وقد تصدَّر سهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، منخفضًا 2.16% بقيم تداولات 4.9 مليون جنيه، فيما تذيّل سهم “البدر للبلاستيك” القائمة ليُنهي تعاملاته عند 1.38 جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته اليوم الخميس، وسط ضغط مبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.57% ليصل إلى 9853 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.87% إلى 2151 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.5% إلى 3077 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 6.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 687.5 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بإجمالي قيمة قدرها 757.7 مليون جنيه، بينما فضّل العرب الشراء بقيمة 99.2 مليون جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس؛ آخِر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم.