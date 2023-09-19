بلغت 20%.. 5 أسهم تحقق أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم الإثنين (جراف)

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، وسط تسجيل حزمة أسهم أعلى ارتفاعات بالسوق.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.47%، مغلقا عند 19760 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI متساوي الأوزان بنسبة 0.94% مغلقا عند 3890 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%، مغلقا عند 5722 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 19.62%، مغلقا عند 0.189 جنيه، ثم سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 15.65%، مغلقا عند 11.010 جنيه، وسهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 14.36% مغلقا عند مستوى 13.620 جنيه.

ورابعا جاء سهم مصر للأسواق الحرة بنسبة 8.29%، مغلقا عند مستوى 23.240 جنيه، ثم ليسيكو مصر بنسبة 8.02%، مغلقا عند 11.040 جنيه.