بلغت 175 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر تحقق أرباحاً خلال ديسمبر

حققت أسعار الذهب في مصر مكاسب كبيرة في تعاملات سوق الصاغة على مدار شهر ديسمبر الحالي، حيث قفز الجرام بنحو 175 جنيهًا في كل الأعيرة بمختلف المحافظات، رغم عدم ارتفاع سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية بنفس المستويات.

وقفزت أسعار الذهب في مصر لتسجل 1650 جنيهًا للجرام دون مصنعية عيار 21 اليوم، مقابل 1475 جنيهًا نهاية نوفمبر الماضي،

حيث استفاد المعدِن الأصفر من الطلب الكبير على السبائك والجنيهات، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات كبيرة، فيما سادت حالة من صعوبة تسعير الذهب مؤخرًا.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر 13-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثباتًا بشكل ملحوظ، خلال التعاملات الآن ليسجل 1890 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا ومبيعًا في مصر نظرًا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيهًا)

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد واصل الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1650 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1425 جنيهًا)

كما استقر اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 1425 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58590 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وما زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل ثباتًا في التعاملات، فقد شهد سعر أوقية الذهب ارتفاعًا لنحو 1809 دولارات للأوقية.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك المحلية أمام الجنيه، بالإضافة إلى صعود سعر أوقية الذهب عالميًّا.