بلغت 168 مليون جنيه.. تداولات بورصة النيل تصعد 66% الأسبوع الماضي

ارتفعت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة – النايلكس، بنسبة 66% خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت حوالي 168 مليون جنيه مقارنة مع 101 مليون الأسبوع السابق له.

وأظهرت بيانات البورصو المصرية أن سهم المشروعات الصناعية والهندسية هيمن على النسبة الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 85.5% وتوزعت النسبة المتبقية على باقي الأسهم المتداولة ببورصة النيل.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين للمؤشرات، وسجل المؤشر الرئيس للسوق صعودا بمفرده نسبته 1.4% مغلقا عند مستوى 17342 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.33% مغلقا عند مستوى 3428 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة 1.2%، مغلقا عند 5084 نقطة.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 36 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.132 تريليون جنيه الأسبوع السابق.

ويتوقع خبراء سوق المال حركة عرضية للبورصة المصرية الأسبوع الجاري في نطاق 17100 و17800 نقطة، في ظل ضعف التداولات مسجلة مستويات دون المتوسط.

