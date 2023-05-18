بلغت 12.2 مليار.. 10% ارتفاعا في صادرات مصر إلى الدول العربية خلال 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 29 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 16.4%.

الصادرات المصرية

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن قيمة الصادرات المصرية للدول العربية سجلت 12.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 11.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10%.

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.5 مليار دولار، يليها الإمارات 1.9 مليار دولار، ثم ليبيا 1.2 مليار دولار، ثـم السودان 930 مليون دولار، وأخيراً المغرب 880 مليون دولار.

الورادات المصرية

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 29 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 22%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى الدول العربية تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.9 مليار دولار، يليها الكويت 3.3 مليار دولار، ثم الإمارات 2.9 مليار دولار، ثم سلطنة عمان 869 مليون دولار، وأخيراً البحرين 507 ملايين دولار.

تحويلات العاملين

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022 مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2021/2022 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 10.9 مليار دولار يليها الكويت 4.5 مليار دولار ثم الإمارات 3.5 مليار دولار ثم قطر 1.2 مليار دولار ثم عمان 145.7 مليون دولار وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020/2021، وأخيرا البحرين 115.6 مليون دولار.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام الحالي 2021/2022 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 10 مليارات دولار يليها السعودية 8.5 مليار دولار، ثم قطر 3.1 مليار دولار، ثم البحرين 410.2 مليون، ثم الكويت 332.9 مليون دولار، وأخيرا عمان 7.9 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.