بلغت 1.56 تريليون دولار.. القيمة السوقية لشركات الإنترنت الصينية تقفز 7.8 % خلال الربع الأول

أظهر تقرير صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفاع القيمة السوقية لشركات الإنترنت الصينية المدرجة بشكل مطرد خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك على خلفية استقرار السياسات المحلية وانتعاش الاقتصاد، بحسب وكالة شينخوا.

وحتى نهاية مارس الماضي، بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركات الإنترنت الصينية المدرجة 11.1 تريليون يوان (حوالي 1.56 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 7.8 % عن نهاية عام 2022، حسبما ذكرت الأكاديمية المذكورة، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

ومن حيث القيمة السوقية، يحتل عمالقة التكنولوجيا “تينسنت” و”علي بابا” و”ميتوان” المراكز الثلاثة الأولى.

وأظهر التقرير أن إيرادات شركات الإنترنت المدرجة ارتفعت بنسبة 6.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.08 تريليون يوان في الربع الرابع من عام 2022.

فى سياق متصل، شهدت شركات الإنترنت الكبرى في الصين وشركات الخدمات ذات الصلة زيادة ملحوظة في الأرباح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

ارتفعت أرباح هذه الشركات بنسبة 62.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 38.4 مليار يوان (نحو 5.4 مليار دولار أمريكي)، خلال هذه الفترة، وفقا للبيانات.

وسجلت إيرادات الأعمال المجمعة لهذه الشركات 408.3 مليار يوان، زيادة بنسبة 3.3 % على أساس سنوي.

تعد شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة هي تلك التي لا تقل إيرادات أعمالها السنوية عن 20 مليون يوان.