بلغت 1.11 مليار جنيه.. تعرف على مصادر إيرادات الجمعيات الأهلية في مصر (جراف)

تتنوع مصادر إيرادات الجمعيات الأهلية الحاصلة على ترخيص رسمي، من وزارة التضامن الاجتماعي بمزاولة الأنشطة الخيرية.

وتصل مصادر إيرادات الجمعيات الأهلية لـ 17 موردا، منها الإعانات الحكومية، ثم التمويلات الخارجية، مروا بالتبرعات.

كما تضم، الفوائد المالية عن الأرصدة المالية، واشتراكات الأعضاء، بالإضافة الى تراخيص جمع المال، إلى جانب مبيعات التشغيل.

كما تشمل مصادر إيرادات الجمعيات الأهلية، الخدمات المباعة، والتعويضات والغرامات التي تحصل عليها، فضلا عن إيرادات إيجار قاعات الأفراح وخلافه.

ومن المصادر أيضا إيرادات التي تحصل عليها مقابل تنفيذ بعض الأعمال للغير، وعوائد البضائع المشتراة بهدف البيع، فضلا عن مصادر أخرى.

القيمة الإجمالية للإيرادات

بحسب تقرير حصلت عليه «المال»، فأن إجمالي مصادر إيرادات الجمعيات الأهلية بلغت بنهاية عام 2018، مبلغ قيمته 1.11 مليار جنيه.

جاء في صدارة الإيرادات الأعلى بند التبرعات بقيمة 305 ملايين جنيه، تلاها إيرادات التشغيل بقيمة 243 مليون جنيه.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت الإعانات الحكومية بمبلغ قيمته 135 مليون جنيه، تلاها بند الإيرادات الأخرى بقيمة 125 مليونا.

وبلغ قيمة إيرادات الجمعيات الأهلية من بند اشتراكات الحضانات بنحو 80 مليونًا، و47 مليون من التعويضات والغرامات.

وحصلت المؤسسات الأهلية على مبلغ بقيمة 30 مليون جنيه، مقابل الأعمال التي تنفذها لدى الغير، و14 مليونا قيمة اشتراكات الأعضاء السنوية المسددة فعليا.

وجمعت المؤسسات الأهلية، مبلغ بقيمة 13 مليونا، إيرادات عوائد البضائع المشتراة بهدف البيع، و10 ملايين من تراخيص جمع المال، ونفس القيمة من بند الفوائد المحسوبة.

ايجارات قاعات الأفراح

وبلغت إيرادات إيجارات قاعة الأفراح بنهاية عام 2018، بقيمة 7 ملايين جنيهاً، و6 مليون إيرادات من بند الخدمات المباعة.

فيما انخفضت قيمة الإعانات الخارجية لتسجيل 2 مليون جنيه، ونفس القيمة من الفوائد السنوية بقيمة 2 مليون جنيه فقط.

الجراف التفاعلي التالي يوضح حجم ومصادر إيرادات الجمعيات الأهلية

قيمة المصروفات



في نفس الوقت تتنوع المصروفات الخدمية للمؤسسات الأهلية، وتشمل نفقات الصيانة، ومصروفات الانتقالات، والاتصالات، مروراً بإيجار المعدات.



كما تشمل المصروفات العملات البنكية، والخدمات الرئيسة التي تقدمها، ومصروفات الوقود والشحوم للعربات، وقطع الغيار.



وتضم مصروفات الجمعيات الاهلية ايضا، فواتير المياه، والكهرباء، وبلغت اجمالي المصروفات وفقا للتقرير بنحو 132 مليون جنيه.



والمصروفات المذكورة سلفا لا تشمل قيمة الخدمات التي تنفذها الجمعيات الاهلية في المحافظات بشكل مستمر

وكانت «المال»، نشرت في وقت سابق، تقرير عن قيمة دعم أن الجمعيات لقطاعي الخدمات الطبية، والمرافق الخدمية في المحافظات.

وبلغ قيمة الدعم للقطاعين المذكوريين سابقا بنحو 142.1 مليون جنيه.

ويتوزع المنصرف من الجمعيات الأهلية، بواقع 126 مليون في الخدمات الطبية.

مبلغ بقيمة 16.1 مليون في المرافق العامة والأساسية، وهي توصيلات الكهرباء والمياه للأسر الفقيرة بقرى محافظات الجمهورية.

إجراءات تأسيس جمعية أهلية

ووضعت وزارة التضامن 5 إجراءات لتأسيس جمعية أهلية، وهي الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقع بدائرته المتقدم.

كما يتطلب سند يتضمن اسم الشخص المفوض والمسئول عن القيام باتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية.

ويتطلب أيضا اختيار اسم للجمعية لا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى، تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافي.

وذلك عن طريق البحث عن الأسم المختار بقاعدة بيانات الوزارة المعدة لهذا الشأن، من خلال الموظف المختص بالجهة الإدارية.

وبعد الموافقة على الأسم وميادين العمل والأنشطة التى سيتم تنفيذها من خلال الجمعية، يتم تسليم ملف الجمعية للجهة الإدارية.

وتلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال (60 يوما) من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد.

ويقدر عدد الجمعيات الأهلية المعانة من وزارة التضامن وعدد أعضاء مجلس الادارة و عدد الأعضاء المشتركين و المسددين للاشتراكات طبقا للنوع بالمحافظات عام 2018 بلغت نحو 2993 جمعية أهلية.

ويوجد حاليا ما يزيد على 45 ألف جمعية أهلية في مصر، لكن الوزارة دائما تفرق بين الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات حقيقية للفئات المستحقة.

وبين الجمعيات التي صدر لها ترخيص ولكن ليس لها تواجد فعلي على أرض الواقع.

صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد في العام الماضي وصار نافذًا من يوم 20 أغسطس 2019.

وتعكف وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي، على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

الجراف التفاعلي يوضح مصروفات الجمعيات الأهلية