استثمار

بلغت مليار جنيه حتى الآن.. «أسترازينيكا » تخطط لمضاعفة استثماراتها فى مصر خلال ثلاث سنوات

«الوردانى»: استقبلنا 26.2 مليون جرعة لقاح ..ومدينة الدواء تجعل القاهرة مركزًا إقليمياً للتصنيع
إسلام عزام 6:54 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22 6:54 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

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قال الدكتور حاتم الوردانى، رئيس مجلس إدارة «أسترازينيكا مصر» إن الشركة تنوى زيادة  استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، إذ تعتبر من الأسواق المهمة للغاية بالنسبة للشركة، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، مشيراً إلى أنها تسعى للمشاركة فى دعم ومساندة القطاع الصحى المصرى.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنَّ هذا يظهر فى تواجد «أسترازينيكا» بالسوق المصرية، منذ أكثر من 54 عامًا، إذ تخطى حجم استثمارات الشركة حاجز المليار جنيه، وبلغ رأس مالها الاستثمارى حوالى 60 مليون دولار.

وأشار إلى أنَّ الشركة لديها أكثر من 800 موظف فى مصر، ومصنع تم إنشاؤه فى 2006، بطاقة إنتاجية حوالى 900 مليون قرص فى السنة.

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ولفت إلى أنَّ الشركة تخطط لمضاعفة استثماراتها فى مصر خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأكد «الورداني» أنَّ سوق الدواء المصرية تعتبر واحدة من أكبر الأسواق فى أفريقيا والشرق الأوسط، والدليل على أهمية هذا السوق،  أنها ستكون فى مقدمة الدول التى ستحصل على عقار «ايفوشيلد» الذى اطلقته الشركة  منذ أشهر، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعى ولم يسبق لهم الحصول على أى من اللقاحات المتوافرة حاليًا، فضلاً عن مرضى السرطان وفئة قليلة ممن لديهم حساسية من اللقاحات الحالية. 

إضافة إلى ذلك، تدعم الشركة كل الجهود المصرية لتحسين وتمكين قطاع الأدوية بمصر، خصوصًا فى ظل مشروعات عملاقة مثل مدينة الدواء المصرية، التى من شأنها أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع الدواء.

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وعن الشراكة مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات الرعاية الصحية ، قال «الورداني» إنَّ شركته تعمل دائمًا مع كل الشركاء الذين يشاركون «أسترازينيكا» نفس الرؤية، وهى مساعدة المريض المصرى، أو من خلال مشروعات التنمية المجتمعية.

وثمَّن شراكة «أسترازينيكا» مع وزارة الصحة والعديد من الجهات الأخرى، مثل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لدعم التعليم الطبى المستمر بطريقة مبتكرة لأطباء الأورام بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا التعاون المستمر بين وزارة الصحة وأسترازينيكا فيما يخص جرعات لقاح كورونا، إذ استقبلت مصر 26.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، لمحاربة الوباء.

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وأشار إلى التعاون الأخير مع هيئة الشراء الموحد، من خلال الاتفاقية التى تم توقيعها الأسبوع الماضى، إذ تعهدت «أسترازينيكا» بتدريب عدد  من الصيادلة المصريين على أعلى مستويات التدريب العالمية، المقدمة من جامعة London School of Economics، بالإضافة إلى المشاركة فى مؤتمر Africa ExCon الذى من شأنه جمع أهم القطاعات الصحية، والطبية، والصيدلية، فى أفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية وتبادل الخبرات فى مجال الأعمال والاستثمارات فى قطاع الرعاية الصحية، وأيضًا استمرارية التعاون للعام الثانى لتدريب الصيادلة على التعامل الكامل مع آخر المستحدثات.

يذكر أنَّ شركة أسترازينيكا مصر للأدوية حققت مبيعات بقيمة 1.923 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو %15.8 وفقا لتقرير «IMS».

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بقلم إسلام عزام

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