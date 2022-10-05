بلغاريا تبدى رغبة إستيراد الغاز الطبيعى المصرى لتلبية إحتياجاتها

إستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وزير الطاقة البلغارى روسين هريستوف بحضور السفير البلغارى بالقاهرة ديان كاتراتشيف والوفد المرافق لهما حيث تم بحث أوجه وفرص التعاون بين البلدين فى مجالات الغاز والطاقة .

وأبدى الوزير البلغارى رغبة بلاده فى أن يكون الغاز المصرى أحد الروافد المهمة فى تلبية جانب من احتياجات بلغاريا من الغاز الطبيعى المسال فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة والحرص على توسيع اطر التعاون خاصة فى مجال توريد الغاز المسال والطاقة بصفة عامة.

من جانبه أشار الملا إلى أهمية الطاقة واهتمام دول العالم بتأمين امداداتها خاصة من الغاز الطبيعى وأن هناك فرص جيدة للوصول بإمدادات الغاز المصرى لجنوب شرق أوروبا من خلال بلغاريا التى تمتلك بنية أساسية قوية فى مجال الغاز وخاصة فى ضوء تدشين خط أنابيب للغاز الطبيعى بين بلغاريا واليونان.

تم خلال المباحثات الاتفاق على الاعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الفنى والعلمى والتكنولوجى والتجارى فى مجال البترول والغاز بما يحقق الفائدة المشتركة لكلا البلدين.

حضر المباحثات الجيولوجى علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس ياسين محمد نائب رئيس إيجاس للعمليات والشبكات ودينيستا زلاتيفا المدير التنفيذى لشركة بولجرجاس البلغارية.